La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca acoge este lunes el juicio en el que la Fiscalía solicita 24 años y 3 meses de cárcel para el ex concejal de Urbanismo del ayuntamiento palmesano Javier Rodrigo de Santos, del PP, acusado de abusar sexualmente de tres menores de edad.Rodrigo de Santos, quien asimismodurante el pasado mandato municipal (2003-2007) cuando presuntamente tuvieron lugar los hechos, también está acusado de haber incitado a otro joven, de 18 años, a consumir drogas.En la causa se tiene en cuenta la circunstancia atenuante para el acusado de intoxicación por consumo de drogas.En un duro escrito, la Fiscalía señala que en octubre de 2007 el acusado practicó una felación a un amigo de sus hijos que fue a pasar la noche a su domicilio de Palma, un chico de 16 años,Ese mismo mes, un hermano de éste de 14 años, también amigo de sus hijos, pernoctó en la misma casa, en una habitación donde había dos menores más. El acusado presuntamente le hizo tocamientos y una felación e hizo que el menor le penetrara.En el escrito del Ministerio Fiscal se explica que, entre octubre y noviembre, también durmió en casa del ex teniente de alcalde otro hermano de los anteriores, de 18 años. Mientras dormía, de Santos le hizo tocamientos, le pidió que se "pusiera tranquilo" ySegún la Fiscalía, en el verano de 2005 contactó con otro menor de 16 años con quien habría tomado bebidas alcohólicas en abundancia. El ex concejaly mientras el menor mantenía una relación sexual completa con la mujer en el interior del coche del político, éste observaba desde fuera mientras se masturbaba.El ex teniente de alcalde fue condenado el pasado mes a(51.377 euros) en clubes de alterne.Asimismo, de Santos tiene una tercera causa pendiente poren relación a la construcción de un castillo infantil en el Parque de Sa Riera de la capital balear.