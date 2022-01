Un tribunal birmano ha desestimado el recurso de la líder opositora y Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi , contra su condena a 18 meses de arresto domiciliario por haber dejado entrar en su casa a un extranjero. Así lo han confirmado fuentes próximas a la activista, que ha vivido bajo algún tipo de confinamiento durante casi catorce de los últimos veinte años El juez ha rechazado los argumentos de la defensa, que sostiene que, revocada en 2008 tras el referéndum popular auspiciado por el régimen birmano que dio luz verde a una nueva Carta Magna.Según el magistrado, los abogados de Suu Kyi no presentaron ningún dato no revelado ya durante el juicio celebrado en la sala especial de un tribunal de Rangún vigilado con celo por decenas de soldados para prevenir cualquier tipo de incidente.Hace dos meses, la Nobel de la Paz fuepor haber dejado entrar en su vivienda al estadounidense John Michael Yettaw, quien a su vez fue condenado a siete años de cárcel y cuatro de trabajos forzados pero ya ha sido deportado.La pena de Suu Kyi luegoen su casa por orden directa del jefe del general Than Shwe, jefe de la Junta Militar que gobierna Birmania (Myanmar).De esta forma, se confirma que la opositora, pese a que su partido, la Liga Nacional por la Democracia (LND), aún no tiene claro si concurrirá a esos comicios.Birmania es una dictadura militar desde 1962 y no celebra un proceso electoral democrático desde 1990, cuando la LND de Suu Kyi arrasó en las urnas al partido oficial, aunque el resultado jamás fue acatado por los uniformados.