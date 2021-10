Ela pesar de que el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, no hizo ni una sola mención a esta trama de corrupción que salpica a miembros del PP durante su primera intervención de hora y media.Ha sido el, el que en su turno de réplica ha puesto sobre la mesa la investigación y el informe policial que apunta a la existencia de una trama de financiación ilegal del PP valenciano en el marco del caso Gürtel.Según Luna,valenciana, que ha "eliminado" el sistema de fiscalización pública para que los ciudadanos "no sepan lo que está pasando" y llama "traidores y rastreros" a los que disienten.La trama, en su opinión, ha generado una situación "políticamente insostenible" tras, sino un "fenómeno de corrupción generalizada" en el Gobierno valenciano que "no puede quedar sin respuesta"., porque autorizó la contratación de Orange Market "en todas las Consellerias", y porque "mintió en sede parlamentaria" al negar que conocía al director de esta empresa, Álvaro Pérez ('el Bigotes'), y asegurar que no existía irregularidad alguna.Por último, ha hecho un llamamiento a los "políticos honrados del PP", para que pongan fin a esta situación y ha pedido al president que dimita y convoque elecciones "Nada nuevo bajo el sol", ha respondido a Camps citando al rey Salomón. Elque "el Tribunal Superior de Justicia archivó el caso , por lo que, "pese a su enfado, ni los jueces ni los ciudadanos han dado la razón" al PSOE.Camps asegura que lo que realmente preocupa a la sociedad es "el paro, la sanidad, la educación y el bienestar", entre otros ámbitos.El presidente valenciano se ha mostrado "seguro" de que si convoca elecciones anticipadas las volvería a ganar y "ampliaría su mayoría claramente". No obstante, ha añadido que debe cumplir su compromiso de cuatro años para garantizar que "los problemas y complejos del PSPV no se sitúen "por delante de los intereses de sus ciudadanos".Además, según ha zanjado, cuenta con el apoyo de la dirección nacional de su partido, que ve en el PP valenciano "una fuente de buenas prácticas y de buen gobierno".Antes del inicio de la sesión parlamentaria, el secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, ha asegurado en una declaración a los medios sin preguntas que están dando respuesta a las medidas contundentes que les ha pedido la dirección nacional del partido.Para ello han puesto en marcha cuatro iniciativas : unacontra los autores del informe policial sobre presunta financiación ilegal del PPCV y unade sus cuentas y de las del PSPV.El también portavoz popular en Les Corts Valencianes ha negado haber pedido la dimisión de "ningún dirigente" de su partido, ni tampoco del vicepresidente primero del Ejecutivo autonómico, Vicente Rambla, porque es "un puntal fundamental" en ambos ámbitos.