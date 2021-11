El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, se ha mostrado indignado con las acusaciones del PP de que él diseña el "acoso policial" a la oposición en el caso Gürtel y ha sostenido que "el Gobierno ni alienta ni para las investigaciones policiales"."No me hace ninguna gracia este tipo de corrupción, yo no disfruto con el caso Gürtel yde la policía", ha asegurado en una entrevista en Radio Nacional.El veterano político socialista ha recomendado a los dirigentes populares queal tiempo que se ha mostrado convencido de que se habría "ahorrado muchos disgutos si Camps hubiera pagado sus trajes".Rubalcaba ha recordado que en las grandes operaciones policiales, al igual que se hace en el narcotráfico o en el terrorismo, la policía se incauta de varios ordenadores y procede a abrirlos poco a poco. Es por ello que, una vez hechas nuevas averiguaciones, éstas son trasladadas al juez. "Pero eso no significa que actúen por su cuenta", ha asegurado.Respecto a los Presupuestos Generales del Estado que la vicepresidenta económica, Elena Salgado, presenta en el Congreso de los Diputados , Rubalcaba se ha mostrado "confiado" en que encontrarán suficiente respaldo en el hemiciclo. "Es trabajo del grupo en el Congreso, y creo que lo van a intentar todo".Rubalcaba ha alabado la decisión del presidente del Gobierno de incrementar en dos puntos el impuesto del IVA , ya que "podría haber tirado de deuda pública y que hubiera arreado el Gobierno que venga luego".Además, ha dicho entender el descontento ante la subida fiscal, pero "esos impuestos van a ser devueltos a los ciudadanos en forma de ayudas sociales, de prestaciones de desempleo, de servicios", ha detallado.En cuanto a la partida presupuestaria en temas de seguridad, el ministro considera que "estamos en un buen momento, crecemos en un 2% respecto al año pasado, lo que permitirá ampliar la plantilla a un ritmo moderado y haciendo cuentas desde 2004 tenemos un 50% más de presupuesto"."Aunque le pese al PP, estamos conteniendo la delincuencia porque", ha asegurado durante la entrevista, en la que ha tenido tiempo de valorar los dos comunicados de la banda terrorista ETA conocidos este fin de semana."Que exista dos comunicados implica problemas en el aparato de comunicación de la banda", ha defendido, ya que, según él, esto significaría que no hay gran contacto entre los miembros para no duplicar comunicados.