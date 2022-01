Mueren 4 civiles en un atentado contra un ministro afgano en la ciudad de Herat

El ministro Ismail Khan, ex comandante muyahidín, ha salido ileso de este ataque

Al menos cuatro civiles han muerto y 17 han resultado heridos por la explosión de una bomba al paso del convoy en el que viajaba el ministro afgano de Energía, Ismail Khan.



El ministro salió ileso del ataque perpetrado en la ciudad oriental de Herat, donde hay desplegadas fuerzas españolas.



El portavoz de la Policía afgana para la Región Oriental, Rauf Ahmadi, explicó que el atentado tuvo lugar cuando el convoy de Khan, ex comandante muyahidín, se dirigía al aeropuerto de Herat.



Khan, ex gobernador de Herat, es un antiguo comandante tayiko que luchó contra las tropas soviéticas en la década de 1980 y contra los talibanes en la década posterior.



El conocido ex muyahidín, considerado señor de la guerra por los grupos de derechos humanos, apoyó la candidatura de Hamid Karzai a la Presidencia en los comicios de agosto, algo criticado por sus rivales políticos.



En un comunicado colgado en su página web, la insurgencia talibán reivindicó el ataque y confirmó que iba dirigido contra el ministro, aunque dijo desconocer si ha fallecido.



El contingente español, encuadrado en la Fuerza Internacional de Asistencia a la Seguridad (ISAF, bajo mando de la OTAN), se halla repartido entre la Base de Apoyo Avanzada (FSB) de Herat y el Equipo de Reconstrucción Provincial (PRT) de Qala i Naw, en la provincia vecina de Badghis.



Con el envío de 220 militares adicionales aprobado ayer por el Gobierno español, que reforzarán el PRT de Badghis, el número de efectivos españoles desplegados en Afganistán se acerca a un millar.



Según un reciente informe de la ONU, 1.500 civiles han muerto a causa de la violencia en los primeros ocho meses de 2009, el 68 por ciento de ellos en acciones atribuidas a la insurgencia, como ataques con bomba o atentados suicida.