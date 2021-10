será muy probablemente el nuevo embajador de Estados Unidos en España. Es el candidato de Obama y este martes ha comparecido ante el Senado, que debe confirmarle en el puesto. En la audiencia, ha perfilado cómo pretende llevar a cabo su labor. Y quizás haya pisado algunos callos.A pesar del carácter diplomático del puesto al que aspira, sus declaraciones. Ha recordado que la decisión de retirar las tropas españolas de Kosovo se tomó sin consultar con los aliados.ha señalado. Por eso planteará al Gobierno español "la importancia de una estrecha cooperación en asuntos como éste". Un asunto que p rovocó un profundo malestar en EEUU pero que ya estaba cerrado tras la entrevista entre Zapatero y el vicepresidente Joe Biden.De cara al futuro, Solomont ha avanzado una respuesta a los evidentes esfuerzos de nuestro Ejecutivo por aproximarse a la nueva administración estadounidense, después de las gélidas relaciones con George Bush.Durante su estancia en Madrid, el próximo embajador explicará a nuestro Gobierno que "una alianza más estrecha requiere esfuerzos de ambas partes". En este sentido,Dado que sólo una cuarta parte de los españoles apoya esa operación según las encuestas, Solomont asegura quey la necesidad de mantener la presencia militar allí "Sin el apoyo del público, España no estará codo con codo con nosotros y habrá momentos en que necesitaremos que lo esté". España, ha subrayado, es "un importante aliado".Solomont, de 52 años, nacido en Boston, casado y con dos hijas, ha desarrollado su carrera empresarial en los servicios a la tercera edad. Pero destaca más por ser un importante recaudador de fondos para el partido Demócrata. Profesa la religión judía y es asesor sobre el proceso de paz en Oriente Próximo.Entre sus prioridades como futuro embajador, quiere establecer "una alianza con la comunidad musulmana en España", así como con otras minorías y los jóvenes.Aunque no hay fecha para votar su confirmación como embajador, quizás dentro de un mes, el recibimiento que le han dispensado los senadores augura que no habrá impedimentos. Está por ver cómo sientan sus declaraciones en Madrid.