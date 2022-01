Afganistán, elecciones bajo el fuego

Varios millones de afganos acudieron este jueves a votar desafiando la ofensiva terrorista de los talibanes y sus amenazas contra quienes se acercaran a las urnas.



Una jornada que la ONU y la OTAN y la comunidad internacional han calificado de alentadora, a pesar de los actos de violencia y de las sospechas de fraude denunciadas por la oposición.



Un esfuerzo que contrasta con la desesperanza de muchos afganos de que algo cambie en un país asolado por las guerras y la corrupción, mas aún después de que el actual presidente Karzai, a quien se da por ganador, se haya apoyado en los señores de la guerra que contribuyeron a destruir el país y anuncie nuevas leyes humillantes para las mujeres.



Denuncian que no han sido libres en todo el país



Los observadores de la Unión Europea han calificado las elecciones presidenciales y generales celebradas el pasado jueves en Afganistán como "correctas y equitativas", pero "no libres" en todo el país. Así lo ha indicado el jefe de la misión, Philippe Morillon en una rueda de prensa este sábado en Kabul nuebtras sigue el recuento en una calma tensa.



"Las elecciones no han sido libres en ciertas partes del país por el terror en vigor" impuesto en algunas regiones, ha declarado Morillon.



Los talibanes habían amenazado con boicotear la jornada electoral, pero el baño de sangre prometido no tuvo lugar, a pesar de los numerosos incidentes y ataques que dejaron medio centenar de muertos, la mayoría insurgentes.