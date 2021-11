El presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, no ha querido comparecer públicamente para valorar el archivo de la causa abierta contra él por el caso Gürtel y, desde su gabinete de prensa, se han limitado aen las que agradece el apoyo recibido.Camps, en las citadas y breves declaraciones, ha expresado suy ha querido mostrar su "agradecimiento" a todas las personas de la Comunidad Valenciana y del resto de España que " durante estos meses han estado a mi lado".El dirigente valenciano ha asegurado, en una declaración institucional realizada en el Palau de la Generalitat, que su "obligación, convicción y compromis" es el de"Como presidente de la Generalitat he intentado y seguiré intentando hacer de la Comunidad Valenciana una comunidad de prosperidad y oportunidades, trabajar por mis conciudadanos, pero también trabajar por mis compatriotas".Además, ha concluido que en los años que lleva de mandato y en "los próximos" ha trabajado y trabajará con el "objetivo" de "hacer de la Comunidad Valenciana una parte de España, de modernidad, de dinamismo, de lealtad, de ilusión y prosperidad".Por su parte, el secretario general del PPCV, Ricardo Costa, respecto al que también se ha sobreseido la causa, sí ha hecho declaraciones a los periodistas y ha señalado que el de hoy "no es un día de reproches" sino "de respeto , de agradecimiento y de reconocimiento de que, al final, la Justicia siempre sale adelante".