Comienza en Valencia la Campus Party.

Nando viene de Cádiz y llegó por la noche a. Con una sonrisa de oreja a oreja cuenta que ha dormido dos horas tumbado en el suelo frente al Museo de las Ciencias Príncipe Felipe, en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia. No es para menos, es uno de los 6.003 participantes que han conseguidoEstudia informática y dice estar "impaciente" por aprender todo lo que el resto de campuseros pueden enseñarle porque "es gente que sabe bastante" y también por asistir a conferencias, sobre todo las que tienen que ver con su campo, el desarrollo de aplicaciones y la programación."A prácticamente todos los que estamos aquí nos gusta un poco de cada una de las áreas, aunquemás en función de sus gustos", aclara.Nando se ríe cuando alguien menciona que la Campus Party es una reunión de 'frikis'. "Esto es como una convención de coches tuneados, solo que con ordenadores", dice, "yo salgo como cualquiera, me divierto, me da el sol, ¡si estoy hasta moreno!!", bromea, "es verdad que hay gente que es más introvertida, pero como en todos sitios".Nando y 5.999 campuseros más tienen por delante una intensa semana para sumergirse en el mundo de las nuevas tecnologías desde cuatro puntos de vista diferentes: Innovación Esta es una de las novedades de esta edición. En 2009 la organización de la Campus ha decidido crear cuatro "áreas de conocimiento", agrupando las 14 ó 15 divisiones de ediciones anteriores. "Así es más fácil aprovechar las sinergias entre áreas", aseguran desde la organización.Los campuseros, además, han tenido que inscribirse previamente en una de las áreas, aunque luego puedan acudir a todas las ponencias y actividades. Lo que, según los organizadores de la CP 2009, "".Otra de las novedades de la Campus 2009 es la, un espacio abierto al público en el que los visitantes podrán acceder ay a una zona de exposición en la que podrány conocer las propuestas de los invitados más importantes.Mientras en una de las aulas los ciudadanos podrán aprender a acercarse a internet y a comunicarse a través de la red, los contenidos a los que podrán acceder los visitantes de la segunda estarán dirigidos a usuarios de internet más avanzados.Además, la Generalitat Valenciana ha instalado una las puertas del Museo de las Ciencias Príncipe Felipe. En él los ciudadanos podrán acceder a diversos contenidos digitales. El autobús incluye una zona para discapacitados en la que mostrarán cómo se adapta un puesto informático a diferentes tipos de discapacidad.Hasta las 24:00 horas no se inaugura la Campus, pero. Los campuseros tienen por delante, montar sus tiendas en las zonas de acampada, ir colocando sus ordenadores en sus puestos asignados e, incluso, comenzar a conectarse a internet para consultar la agenda y paraQuedan 14 horas por delante, hasta que el discurso de Paco Ragageles, presidente de E3 Futura (empresa organizadora de Campus Party) y la intervención de Miguel Ángel Expósito, den paso a