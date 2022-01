Unse ha estrellado en la provincia de Qazvin, a unos 150 kilómetros al noroeste de Teherán. El accidente se ha producido esta mañana a las 09:31 (hora española) y no ha habido supervivientes.Se trata de un Tupolev TU-154M de fabricación rusa de la compañía Caspian Airlines y el jefe de la Policía de Qazvin, Hossein Behzadpour, ha confirmado que "todos han muerto". A bordo viajaban 153 pasajeros y 15 tripulantes, de los que, según fuentes de la Aviación Civil armenia.Según la agencia de noticias local Mehr, entre los muertos se encuentran ocho luchadores y dos entrenadores de la selección nacional iraní de Judo que viajaban a Armenia para preparar el campeonato cadete que se celebrará en Budapest a principios de agosto.Las primeras investigaciones, aunque las autoridades iraníes advierten que no se puede confirmar nada antes de recuperar y analizar la caja negra.Según el vicegobernador de la provincia iraní de Qazvin, Sirous Saberi, el pilotoy solicitó permiso para un aterrizaje de emergencia.Al parecer, una vez detectado el supuesto problema, el piloto habría tratado de aterrizar en aeropuertos cercanos, explicó Saberi, a quien cita la agencia de noticias local Mehr. Nada más conocerse la tragedia, el portavoz de la Organización iraní de Aviación Civil, Reza Jafarzadeh, apuntó hacia esta hipótesis al asegurar que "la única información de la que se dispone es que el vuelo 7908 sufrió problemas después de despegar".Responsables de la Organización de Aviación Civil Armenia se han inclinado por la misma teoría y han subrayado que, aunque no es oficial,antes de caer.Un oficial del cuerpo de Bomberos ha indicado que ha sido "una catástrofe con".Este responsable ha detallado a la televisión iraní que la explosión ha causado "en el suelo". Los equipos de extinción han tratado de apagar el fuego pero "no han podido hacer nada más".Un portavoz del gobierno regional,, ha avanzado que el avión tenía problemas técnicos y ha intentado realizar un aterrizaje de emergencia pero el aparato "ha comenzado a arder en el aire, ha perdido el control y se ha estrellado contra el suelo".El Tupolev ha despegado del aeropuerto internacional Imán Jomeini de Teherán a las 11:15 hora local (9:15 horas en España) del aeropuerto internacional Imán Jomeini rumbo a Ereván, capital de Armenia, y se ha estrelladocerca del pueblo de Janat-Abad.Caspian Airlines es una compañía iraní fundada en 1992 y que opera vuelos internacionales a Hungría, Emiratos Árabes Unidos, Siria, Ucrania, Armenia, Bielorrusia y Turquía, así como a las principales ciudades iraníes.Irán ha formado un gabinete de crisis para coordinar las labores de búsqueda, rescate e identificación de los cuerpos, que comenzaron esta misma tarde.El general Hosein Sayedinia, segundo comandante jefe de la Policía de la provincia de Teherán, ha explicado a la radio pública que"Primero hay que recoger todos los cuerpos desmembrados, entre los que se encuentran varios extranjeros, para poder realizar análisis de ADN una vez que hayan sido trasladados a los laboratorios", dijo Sayedina.El presidente del país, Mahmud Ahmadineyad, ha enviado sus condolencias a las familias, algunas de las cuales han emprendido viaje hacia la aldea de Janat-Abad.Irán tiene una flota aérea en estado crítico, afectada por las sanciones internacionales económicas y financieras que sufre el país y ha sufridoOtro Tupolev TU-154M se estrelló. El siniestro se produjo a 924 kilómetros al este de Teherán y fallecieron, al menos, 30 de las 148 personas que viajaban en el avión según la televisión oficial iraní.En febrero de 2002, un avión similar de la compañía Iran Air Tours se estrelló cuando volaba entre Teherán y la ciudad occidental iraní de Jorramabad con 105 ocupantes, entre ellosTres años después, el 6 de diciembre de 2005, un total deal estrellarse un avión militar AC-130 Hércules que llevaba pasajeros civiles contra un edificio de diez plantas en el extrarradio de la capital.