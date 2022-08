Una montañera francesa sobrevive once días perdida en un monte de los Pirineos

La montañera francesa Thérèse Bordais, de 61 años, que se perdió mientras realizaba una excursión por el Valle de Ordesa, ha sido rescatada por la Guardia Cvil tras pasar 11 días sola y sin comida en el monte. Bordais ha sobrevivido a base de filtrar agua con un pañuelo de papel.



El "milagro de los Pirineos" es como se conoce este caso en Francia, después de que la bretona pasara 11 días sobreviviendo en el monte, tras separarse del grupo de 14 personas con el que realizaba una excursión por el Pirineo oscense el pasado 26 de junio.



"Buscábamos un sendero que ya habíamos recorrido hace años, pero no lo encontramos, por lo que decidimos dar media vuelta y deshacer el camino", ha contado Bordais en una entrevista con el diario francés Le Télégramme.



"Entonces cometí un error: abandoné el grupo y le tomé la delantera", ha explicado. "Después de varias horas, empezó a oscurecer y comprendí que debía buscar un sitio donde pasar la noche".



Ahí comenzó el calvario de la montañera de 61 años, que ha pasado 11 días con sus noches sola y sin alimentos. "No comí nada, pero no tenía hambre".



Para buscar un refugio donde pasar la primera noche, Thérèse Bordais descendió parte de la montaña para buscar un lugar llano donde dormir. Durante el descenso, resbaló y rodó por una pendiente, por lo que terminó pasando la noche sobre unas hojas.



"A la mañana siguiente, intenté subir de nuevo para retomar el sendero hacia la cima, pero fue imposible", ha contado la montañera, que entonces se instaló en un barranco donde había un arroyo, "Aunque creí que esto no iba a durar tanto tiempo", ha asegurado en la entrevista.



Una supervivencia milagrosa



Thérèse Bordais fue rescatada el pasado 7 de julio en la zona del barranco de La Pardina, entre el Valle de Ordesa y el Cañón de Añisclo, en el Pirineo oscense. Fue localizada por la Guardia Civil a unas cuatro horas a pie del lugar donde fue vista por última vez gracias a una camiseta roja que la montañera dejó sobre una roca.



Desde su desaparición, el 26 de junio, equipos de rescate de la Guardia Civil de la zona buscaron a la mujer francesa desde las 6.00 hasta las 20.00 horas sin éxito. Bordais pasó sus once días perdida en el Pirineo en un barranco de mil metros de profundidad y lleno de vegetación, lo que dificultó su búsqueda.



Su supervivencia durante tantos días sola en la montaña y sin alimentos se considera un milagro. Durante una semana y media, Bordais se alimentó únicamente de las hojas que cogían los pájaros, informa el Heraldo de Aragón.



El agua que bebía provenía del arroyo al fondo del barranco; antes de tomarla, la montañera filtraba el agua utilizando un pañuelo de papel.



Nunca nadie había pasado tantos días perdida en el monte y había aparecido después con vida.



Bordais, que este viernes abandonará el Hospital de Huesca donde se recupera de la fatiga acumulada tras los largos días que ha pasado sola en el Pirineo oscense, aún recuerda con gran excitación el momento en que fue localizada por la Guardia Civil.



"Estaba tumbada a resguardo cuando, de repente, ahí estaba el helicóptero; no me explicaba cómo", ha explicado la francesa, quien se ha mostrado muy agradecida de no tener lesiones importantes y ha afirmado que volverá a hacer senderismo. "Pero a la montaña, ¡nunca más", ha añadido.