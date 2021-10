Más de un centenar de trabajadores de la central nuclear de Santa María de Garoña se han concentrado en las inmediaciones del Congreso de los Diputados para exigir al Gobierno la continuidad del funcionamiento de la central hasta el año 2019.Bajo el lema "", los trabajadores reclaman la defensa de cerca de un millar de puestos de trabajos directos e indirectos que genera la planta burgalesa y piden a Zapatero "que se olvide de nosotros y nos deje trabajar".El trabajador más antiguo de la planta, Rodolfo Gutiérrez, que ha dedicado más de 30 años al mantenimiento mecánico de la central, ha reclamado que "tenemos una empresa competitiva y segura, como se refleja en el informe del Comité de Seguridad Nuclear (CSN)".El secretario confederal de Unión Sindical Obrera (USO), José Vía Inglesias, ha exigido al Gobierno que "y los intereses políticos; Garoña es segura y esa es la garantía y la firmeza que nos permite decir que tiene que continuar su actividad".Este sindicalista ha recordado que es "imprescindible" en España un "mix energético" que "no esté sujeto a vaivenes políticos ni estrategias electorales". Para la USO es "muy importante" la solución que se dé porquey "no sería coherente que se tomaran soluciones diferentes".Cuatro ingenieros de Garoña han pedido a varios eurodiputados europeos en Bruselasde manera "duradera", por lo menos durante una década más.Recuerdan que el propio CSN avala que ésta "puede operar de forma segura y fiable" en su reciente informe técnico sobre la fiabilidad de la planta, adoptado por "unanimidad", y que en el resto de Europa hay centrales que van a tener una vida útil de hasta 60 años.Representantes de Ecologistas en Acción y Greenpeace han acudido al Ministerio de Industria para realizar lade "la llave que cierra Garoña", la central nuclear de Burgos cuyoUnos cuarenta activistas, vestidos con monos blancos y la pancarta, se han concentrado frente a las puertas de Industria para pedir el cierre de la central, una instalación "insegura", "sobradamente amortizada" y "totalmente prescindible", según el coordinador de Ecologistas en Acción, Luis González Reyes.González Reyes ha denunciado que la central tieney ha recordado que es innecesario mantener esta planta cuando "un tercio de la energía eléctrica que generan las centrales españolas es exportado a Francia".Por su parte, el responsable de nucleares de Greenpeace, Carlos Bravo, ha subrayado que el cierre de Garoña no perjudicará ni al empleo ni a la comarca en la que se ubica porque "sólo perjudica a sus empresas propietarias, Iberdrola y Endesa, que quieren seguir lucrándose con esta central, aun a costa de la seguridad de las personas y el medio ambiente".Bravo y González han depositado una gran llave de cartón en las puertas del Ministerio de Industria para "animar" al ministro a que cierre la central y han pedido al gobiernoLas dos organizaciones ecologistas han habilitado una página web en la que los ciudadanos pueden apoyar el cierre de la central.