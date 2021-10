El líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei, ha ordenado una investigación sobre las acusaciones de fraude electoral en las presidenciales, en las que se impuso Ahmadineyad por un 62% y que ha suscitado fuertes protestas por parte de la oposición, según informa la cadena estadounidense CNN La televisión pública iraní ha informado de que el líder espiritual ha solicitado abrir esta investigación, en función de cómo se están desarrollando los acontecimientos, cuando se viven fuertes protestas en las calles de Teherán.

Según informan testigos desde la capital iraní, los partidarios de la oposicióny se están manifestando en la Universidad de Teherán. Previamente habían anunciado que desconvocaban la marcha pacífica pro Mousavi al no tener permiso del Ministerio del Interior.Según dichos testigos, la multitud, al igual que hiciera durante la noche, donde han sido detenidas 200 personas, cantan consignas entre ellas "muerte al dictador". Mousavi, principal líder de la oposición, ha elevado una protesta formal por fraude al Consejo de Guardianes iraní.Además, según relatan las agencias internacionales, el líder espiritual ha aconsejado al líder opositor Mir Hussein Mousavi que, durante una intervención en la televisión pública."Usted debe llevar el asunto a través de cauces legales", ha asegurado el guía supremo, refiriéndose en concreto a la petición de Mousavi al Consejo de Guardianes para anular los resultados, que dan una rotunda victoria al presidente Ahmadineyad.Las calles de Teherán viven una ola de violencia en los dos últimos días, desde que se conociesen los resultados de las presidenciales.por los altercados y los partidarios de Mousavi se han visto obligados a cancelar una marcha pacífica programada para esta tarde debido a que el Ministerio del Interior no les ha dado el permiso oprotuno.La comunidad internacional se está ya manifestando acerca del convulso momento que vive el país islámico, preocupado por las consecuencias políticas que puede generar en todo el mundo. EE.UU. y Alemania fueron los primeros en expresar sus dudas sobre las irregularidades en las que podrían haberse desarrollado los comicios, mientras que la Unión Europea ha exigido a las autoridades iraníes que no hagan uso de la fuerza para repeler las protestas de los grupos de la oposición.