Iniciativa Internacionalista no logra ningún escaño, pero amenaza con continuar

La candidatura Iniciativa Internacionalista (II), que fue ratificada por el Tribunal Constitucional tras ser anulada por el Supremo y ha contado con el apoyo público de la ilegalizada Batasuna , no ha conseguido ningún escaño en el Parlamento europeo.La lista encabezada por Alfonso Sastre, el 1,12%, con el 100% de los votos escrutados y, pese a quedarse sin escaño, ha asegurado que continuará con su proyecto, según la número cinco de la lista, Ángeles Maestro.II ha logrado la. En el País Vasco se ha convertido en la cuarta fuerza política, por detrás de PNV, PSOE y PP, con 115.281 sufragios (el 15,89%), mientras que en Navarra se sitúa como tercera fuerza política, tras PP y PSOE, con 22.985 papeletas, el 11,46% del total.La tercera comunidad en la que más votos ha recogido esta candidatura ha sido Cataluña, con 16.575. En este sentido, como dato curioso cabe destacar que Iniciativa Internacionalista ha logradoPese al llamamiento de Batasuna para recabar apoyos para esta candidatura, II se queda lejos del apoyo que la izquierda abertzale logró en las últimas elecciones europeas en las que se presentó, las de 1999, en las que las siglas Euskal Herritarrok lograron 306.923 votos, lo que supuso el 1,45%.Paralos resultados de II son satisfactorios porque creen que reflejan que "los únicos que suben en Euskal Herria significativamente somos la gente de la izquierda abertzale".Por su parte, el ministro del Interior,, ha considerado que los resultados demuestran que detrás de esta lista "estaban quienes estaban", en alusión al mundo abertzale radical y por lo que el Ejecutivo promovió su ilegalización.Por otra parte, el Partido Antitaurino Contra el Maltrato Animal (PACMA) se ha convertido en la novena fuerza más votada a nivel nacional, con 44.364 votos, el 0,28%.Otros partidos 'curiosos', como el PUM+J (Partido Por Un Mundo Más Justo), que aboga por el fin de la pobreza, es la undécima fuerza, con 24.103 votos (0,15%); mientras que los partidos de extrema derecha en España, como Democracia Nacional (DN), FE de las JONS, FN y FA, apenas suman entre todos ellos los 30.000 votos.Por su parte, el ex director general de la ONCE Miguel Durán, cabeza de lista de Libertas, ha obtenido sólo 22.804 votos (0,15%).