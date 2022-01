La reunión de los candidatos de los cinco partidos con representación en el Parlamento Europeo en TVE ha resultado en un-dado el formato de intervenciones cortas pactado por los propios partidos-, en el que los participantes han tratado de colar algunas propuestas en medio de losque han predominado en el diálogo.Por encima del enfrentamiento estrella, de nuevo entre PP y PSOE, las acusaciones han volado entre coaliciones nacionalistas y no nacionalistas, entre partidos de izquierda y partidos de derechas, así como entre Gobierno y oposición, ya quede los participantes -a excepción, claro, del candidato socialista, Ramón Jáuregui-.De entrada, la política económica ha enfrentado a los dos grandes partidos, cony acusando al PP de querer reducir los derechos de los trabajadores. Su rival popular,, para después acusar a Zapatero de "absoluta incapacidad".En esta línea ha insistido el, quien ha acusado al presidente de ser "el campeón del inmovilismo". No acabarían ahí sus reproches, al señalar que "a Zapatero le falta cuajo".El, ha cargado contra Tremosa por propugnar "liberalización y privatizaciones", secundado por Jáuregui. Y el-el más comedido-, ha optado por la clave nacionalista: "Los reproches mutuos entre PP y PSOE son una cortina de humo para tapar realidades que son muy tozudas".Algunos de los momentos más agrios han surgido por el cruce de acusaciones entre los candidatos de PSOE y PP sobre asuntos como los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid y las elecciones posteriores.Ramón Jauregui ha abierto el fuego cuando, después de que Luis de Grandes acusara a los socialistas de mentir respecto a su respaldo a la directiva sobre las 65 horas semanales, le ha espetado: "Para mentiras las suyas, que perdieron la mayoría absoluta, las elecciones, por mentir"."Reconozco que ustedes ganaron las elecciones gracias a la, ha comentado De Grandes en su siguiente turno, aludiendo a Zapatero., ha contestado después JaureguiTambién el candidato de Coalición por Europa, Ramón Tremosa, ha acusado al PP de "mentir cuando dicen que en Cataluña se persigue al castellano". Tanto Tremosa como el candidato de Europa de los Pueblos, Oriol Junqueras, han reclamado una, como el catalán.En su reivindicación,, lo que ha motivado el rechazo del candidato popular y la reafirmación autonomista del socialista.Como en los últimos días de campaña electoral, el proyecto de reforma de la ley del aborto ha suscitado nuevas controversias, con Meyer calificando de "indignantes" las declaraciones de Mayor Oreja al comparar, siguiendo al cardenal Antonio Cañizares, el aborto y los abusos a menores.De Grandes, por su parte, ha querido retratar, al reformar el aborto -"Eso es una barrabasada, una despenalización se convierte en derecho"- y, según ha dicho, la eutanasia. "No mienta -ha vuelto a saltar Jáuregui-, para después acusar al PP de no derogar la ley del aborto cuando gobernaba.La próxima presidencia española de la Unión Europea también ha dado de sí, con Meyer criticando que "no ha entrado en el debate electoral" y Junqueras pidiendo una democracia "más directa, participativa", lo que incluiría un presidente elegido por los ciudadanos y no por el Parlamento.El más duro, en cualquier caso, ha vuelto a ser Tremosa, que ha calificado de "patética" la fotografía del ex presidente José María Aznar en el rancho de George W, Bush -ambos con los pies sobre la mesa- y ha comentado que Zapatero debió de "haber hecho un Erasmus en el Kremlin en los ochenta".Entre tanto reproche, un punto de acuerdo:, han convenido todos. Las recetas propuestas para solucionarlo, en cualquier caso, son distintas para cada uno.