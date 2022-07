Obama se apoya en las redes sociales en su discurso al mundo musulmán

La Casa Blanca no quiere que nadie se quede sin escuchar el discurso que este jueves ofrecerá Barack Obama al mundo musulmán.



Para ello, se apoyará en la potencia de las nuevas tecnologías y, especialmente, en internet y las redes sociales.



De este modo, la Casa Blanca ha previsto que el texto íntegro del discurso se cuelgue en redes sociales como Facebook, MySpace o Twitter.



La página web de la Casa Blanca permitirá seguir el discurso en directo, acompañado de traducciones completas en trece idiomas.



Además, el Departamento de Estado norteamericano ha recabado los datos de personas que deseen recibir alertas de texto mientras Obama pronuncia su discurso y aportar sus opiniones, que podrán leerse en la página web del departamento.



Los mensajes se emitirán en inglés, árabe, persa y urdu.



Fascinación por las nuevas tecnologías



La fascinación de la Casa Blanca por las nuevas tecnologías no es un mero capricho. Muchos expertos consideran que internet y las redes sociales fueron una de las bases de la victoria electoral de Barack Obama.



Según ha desvelado recientemente Rafah Harfoush, estratega del Partido Demócrata, el presidente norteamericano logró a través de la red el 67% de los 750 millones de dólares que recaudó para su campaña, más del doble que su rival, John McCain.



Obama consiguió 3,2 millones de perfiles de Facebook y más de un millón de usuarios en MySpace. Muy por encima de McCain, que "sólo" logró congregar 620.000 y 318.000 usuarios, respectivamente.



También la utilización del vídeo y, en particular, del portal YouTube, ha sido una base importante de la victoria de Barack Obama ante su rival.



Todo esto permitió que muchos ciudadanos que habitualmente no se sienten interesados por la política se acercaran a este mundo y dieran su apoyo al senador demócrata, cuya trayectoria está asociada a la explosión y consolidación de la web 2.0.