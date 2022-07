Mayor Oreja denuncia que es "un disparate" que Zapatero no vaya a la cumbre del empleo

El candidato del Partido Popular a las elecciones europeas,, considera "un disparate" que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, no haya participado en la cumbre del empleo en Praga como miembro de la troika comunitaria. España asumirá la presidencia de la UE el primer semestre de 2010.Entrevistado en Radio Nacional, Mayor Oreja, ha señalado queporque Alemania está "en recesión pero no destruye empleo". A su juicio, se podrían hacer "más cosas en las instituciones europeas" pero España tiene "que hacer más reformas" económicas.En su opinión hay quepara que una persona pueda desarrollar un puesto de trabajo y ofrecer formación a los desempleados porque "no puede ser que un parado no haga nada y su profesión sea ser parado".Con respecto al último dato de paro registrado en mayo , Mayor Oreja cree que "la crisis todavía no ha tocado fondo" y queque aún no se han visto afectadas".El número uno del PP en las listas europeas opina que es "una" y recuerda que el PSOE prometió el pleno empleo en la campaña de las últimas elecciones generales.Mayor Oreja se muestra convencido de que "" y espera que eso se traduzca el 7 de junio en un triunfo del Partido Popular.Preguntado acerca de un adelanto de las elecciones generales, Mayor Oreja no es partidario de alterar el ritmo electoral pero matiza que forzar un adelanto de los comicios "es una decisión del presidente del partido" en referencia a Mariano Rajoy que ha sido el invitado de 'Los Desayunos de TVE'