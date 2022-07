Brasil considera "improbable" una explosión en el Airbus; en Francia piensan lo contrario

La gran mancha de fuel en el océano sugiere que el avión de Air France no explotó, según el Gobierno de Brasil. Sin embargo, el diario francés Le Figaro apunta a la posibilidad contraria por la enorme distancia que separa los restos del aparato.



En una rueda de prensa, el ministro de Defensa de Brasil ha dicho que "la presencia de manchas de fuel significa que es improbable que hubiera fuego o una explosión".



Antes, el coronel Jorge Amaral había explicado los primeros resultados del rastreo en el Atlántico: "Varios objetos están diseminados en un radio de 5 kilómetros, entre ellos al parecer un objeto metálico de 7 metros de diámetro y una mancha de queroseno de 20 kilómetros", informó el portavoz de la Fuerza Aérea Brasileña.



Esa pieza fue vista a unos 90 kilómetros del lugar donde fueron avistados el martes un asiento, una boya y otros materiales "sin duda" del avión desaparecido.



Sin embargo, la edición digital de Le Figaro, cita a una "fuente próxima a la investigación", según la cual se han observado fragmentos "a más de 300 kilómetros los unos de los otros".



"Este primer elemento apunta a favor de la hipótesis de una explosión en pleno vuelo", añade la fuente al periódico. Entre las posibles causas de la explosión se apuntan las extremas condiciones meteorológicas, una súbita despresurización en la cabina o una bomba.



Desde Francia han insistido desde el lunes, cuando desapareció el avión cion 228 ocupantes, que no se puede descartar un atentado. Preguntado al respecto, el ministro brasileño ha dicho que "no hay ningún signo" que avale esa hipótesis.



Intensa búsqueda



Los expertos han aventurado varios escenarios, aunque por ahora apenas hay elementos que privilegien una u otra opción. Además de encontrar los cuerpos de los viajeros, el principal objetivo es encontrar las cajas negras del avión, aunque también se sugiere que quizá nunca se puedan recuperar. De momento, no se ha detectado ninguna señal de estos aparatos que graban todos los datos en vuelo.



En cuanto a la búsqueda de los barcos enviados por la Marina brasileña, todavía no han recuperado ningún resto del avión: "Hay que tener en cuenta que la región que tiene que barrer es muy extensa y las condiciones normales del mar dificultan la observación".



La zona donde fueron avistados desde el aire los primeros restos está cercana a las islas de Sao Pedro y Sao Paulo, unas formaciones rocosas deshabitadas situadas a unos 704 kilómetros del archipiélago de Fernando de Noronha y a 1.296 kilómetros de la ciudad de Recife.



Periodistas de distintos medios nacionales y extranjeros han llegado esta semana a Fernando de Noronha, punto al que, según las autoridades, serán llevados inicialmente los restos que se recuperen del mar para luego trasladarlos a Recife, donde comenzarán las investigaciones.



Las operaciones de búsqueda aérea están a cargo de 11 aeronaves, la mayoría de ellas brasileñas, con las cuales colaboran un Falcon 50 de Francia y un avión de patrulla marítima P-3C Orion de Estados Unidos.



Mientras, en la catedral de Notre Dame en París se ha celebrado el primer homenaje público a las víctimas de la tragedia. En Brasil se ha convocado otra misa el jueves en Río.