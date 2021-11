Obama da explicaciones sobre Guantánamo

Obama explicará este jueves su política de Seguridad en los Archivos Nacionales de Washington. Según ha avanzado el secretario de Comunicación, Robert Gibbs, buena parte de su discurso estará centrada en los, los interrogatorios y el trato a los detenidos.Nada más llegar a la presidencia, Obama tomó la decisión de cerrar Guantánamo antes de enero de 2010. Sin embargo, en las últimas semanas el Presidente ha dado marcha atrás en varias cuestiones polémicas. Mantiene los tribunales militares de excepción , aunque refuerce los derechos de los detenidos. Publica los informes sobre torturas , pero no persigue a los responsables. Se niega a difundir las fotos de torturas porque inflamarían la opinión antiamericana.En esencia, la misma política que Bush aunque con matices distintos. Muy lejos en todo caso de las promesas electorales. Y los problemas para clausurar Guantánamo crecen.El Senado se sumó el miércoles a la Cámara de Representantes y. Los republicanos han conseguido atraer a sus filas a los demócratas y 90 senadores han votado en contra de la administración , frente a sólo 6 a favor.La mayoría de los congresistas del partido en el Gobierno siguen apoyando la clausura de la prisión en territorio cubano. Consideran que es uno de los ejemplos más palpables de los excesos de la administración Bush. Justifican su negativa a los fondos con dos argumentos. No quieren que sirva de excusa a los republicanos para rechazar los presupuestos de Defensa y reclaman que Obama detalle sus planes para cerrar GuantánamoSin embargo, lo cierto que es muchos demócratas comparten el miedo de los republicanos. Con el líder de la mayoría, Harry Reid, a la cabeza. Miedo a que sus electores les den la espalda si los presos más peligrosos de los 241 que siguen en Guantanamo son trasladados al continente., es el lema republicano. "Nunca serán liberados", afirmó Reid recientemente.En este sentido, el director del FBI, Robert Mueller, ha afirmado que el traslado de presos de Guantánamo a suelo estadounidense puede acarrear una serie de riesgos para el país, aunque sean recluidos en prisiones de máxima seguridad.El Pentágono ha filtrado un informe la víspera del discurso de Obama en el que estima que. Es casi el 14% de los 534 detenidos que ya han sido repatriados al extranjero.El portavoz del Pentágono, Bryan Whitman, ha precisado que los contenidos del informe están siendo revisados pero el diario New York Times ha conseguido hacerse con una copia . Según sus fuentes, el departamento de Defensa no quiere publicarlo por temor a molestar a la Casa Blanca, ahora que los congresistas demócratas expresan sus dudas sobre el cierre de Guantánamo.No obstante, no es la primera vez que el Pentágono asegura que los liberados regresan al terrorismo. Lleva haciéndolo desde 2007 y paró justo antes de que Obama tomara posesión. Las organizaciones de defensa de los Derechos Humanos han criticado estas aseveraciones como demasiado vagas para ser creíbles. Consideran que se trata deLa guinda de todo esto la ha puesto el juez federal John Bates. Dice que los Estados Unidos pueden mantener indefinidamente en Guantánamo a algunos de los presos sin que sea necesario concretar los cargos. Considera que después del 11-S, el Congreso dio autoridad al Presidente para detener a cualquiera involucrado en la planificación, colaboración o ejecución de actos terroristas.