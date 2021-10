Representantes de Iniciativa Internacionalista-La Solidaridad entre los Pueblos (II-SP) han presentado su recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra la anulación de su candidatura decretada el pasado sábado por el Tribunal Supremo , en el que niegan su vinculación con Batasuna y condenan el uso de la violencia con fines políticos."Esta parte quiere manifestar de forma clara y sin ambigüedades que Iniciativa Internacionalista-La Solidaridad entre los Pueblos (II-SP) nunca ha utilizado medios que no sean estrictamente políticos, siendo el uso de la violencia completamente ajeno a su forma de acción y cultura política", dice el recurso presentado por esta formación, en el que expresa "un claropara la obtención de objetivos políticos en el marco de un Estado Democrático".El plazo para presentar este recurso expiraba a las 12 de la noche de este lunes. A partir de ahora, el Tribunaltiene de plazo para tomar su decisión(medianoche del jueves), momento en el que arranca oficialmente lade los comicios al Parlamento Europeo del próximo 7 de junio.Según indicaron fuentes del partido, la apelación incluyey elementos que demostrarían la. Asimismo, las mismas fuentes consultadas destacaron lamantenida por los magistrados de la Sala del 61 del Tribunal Supremo a la hora de tomar su decisión, precisaron las mismas fuentes.El auto fue suscrito por los 16 magistrados que integran la Sala del 61, si bien cinco de ellos -entre los que se encuentra el ponente, José Luis Calvo Cabello-, votaron en contra por considerar que no existía prueba suficiente para anular la candidatura. No obstante, y dados los perentorios plazos de resolución que otorga la Ley de Régimen Electoral a este tipo de procedimientos, ninguno de ellos formuló voto particular, según explicaron fuentes del alto tribunal.El Tribunal Supremo justificó la anulación la lista en su convicción de que "se ha producido unade la candidatura" por, con el objetivo de "eludir los efectos de unos pronunciamientos judiciales de ilegalización y disolución de unos partidos políticos, cuyo cese de actividad se pretende sortear".