Conchi Miranda, la mujer del hombre que intentó ayudar a la fallecida en Irún dice que su marido, que ya ha salido de la UCI,Juan Pablo Urtizberea decidió bajarse de su moto y dejarlo todo, para tratar de ayudar a Yasmín Rodríguez que estaba siendo presuntamente agredida por su ex pareja.El agresor primero provocó una colisión contra el vehículo en que viajaba la víctima con la que, al parecer, había mantenido una relación sentimental y tras el accidente de coche,que trataba de auxiliar a la agredida, al observar que nadie hacía nada.En declaraciones a RNE, Conchi Miranda, ha asegurado que su esposo "", aunque no quiere recordar "porque es muy duro para él". Afirma que su marido "está recuperándose bien" y que no se arrepiente de su actuación."Si volviera a pasar,. Es una persona que está para ayudar a todo el mundo", explica.Al ser preguntada por el caso del profesor Neira , que también sufrío una grave agresión cuando trataba de auxiliar a una víctima de la violencia de género, Conchi Miranda, cuenta que su marido y ella habían comentado esta noticia, pero " nunca pensábamos que nos pudiera pasar a nosotros".Conchi Miranda acudió a la concentración silenciosa en repulsa por el asesinato de Yasmin, que se celebró en Irún este fin de semana, para dar su apoyo a la familia de la víctima.. "Nosotros al fin y al cabo seguimos teniéndole, pero esa niña ya no va a tener nunca más a su madre", lamenta.Mientras su marido se recupera de sus heridas y evoluciona sin complicaciones, su mujer dice estar satisfecha de todas las muetras de afceto que están recibiendo de sus vecinos y de la corporación municipal, "hemos recibido el apoyo de todo el mundo".El presunto agresor de los hechos, de 37 años,