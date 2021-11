Colombia expulsa al ex primer ministro de Kosovo, acusado por Serbia de crímenes de guerra

El ex primer ministro de Kosovo Agim Ceku, que afronta una orden de búsqueda internacional emitida por la oficina de la Interpol en Serbia, fue expulsado anoche de Colombia, según ha informado en Bogotá el departamento de inteligencia del Estado.



El destino inmediato de Ceku no ha sido precisado por el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, estatal), uno de cuyos portavoces ha dicho que, al parecer, el ex gobernante debía hacer una escala en algún lugar.



"Las autoridades colombianas recibieron una petición de Serbia para arrestarme y extraditarme", ha asegurado Ceku a Reuters. "Se trata de una orden de arresto ilegítima. Me sorprende que se hiciera caso a esta orden y que la Interpol todavía esté tratando este tema cuando saben que Serbia no tiene autoridad sobre los ciudadanos de Kosovo".



Ceku había viajado a Bogotá el pasado día 3 para asistir en la ciudad norteña de Cartagena al I Congreso Internacional de Desarme, Desmovilización y Reintegración, que fue clausurado anoche.



El ex primer ministro kosovar, de 49 años, sirvió como oficial en el ejército croata durante la guerra los Balcanes y fue comandante militar del Ejército de Liberación de Kosovo durante la guerra de 1999.



Serbia le acusa de presuntos crímenes de guerra contra sus ciudadanos, concretamente del asesinato de 669 serbios y 18 ciudadanos de otras etnias en Kosovo.



Por intervención de la Interpol serbia, Ceku ha sido detenido dos veces en el extranjero, en 2003 en Liubliana y en 2004 en Budapest, pero en ambas ocasiones fue puesto en libertad.