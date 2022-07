Agricultores y ecologistas salen a la calle para decir "no a los transgénicos"

Bajo el lema "Por una alimentación y una agricultura libres de transgénicos", ecologistas y agricultores saldrán este sábado a la calle para decir 'no' a los trangénicos.



Hasta una treintena de organizaciones han realizado cientos de actos, protestas y acciones en todo el país para denunciar el cultivo "a gran escala" de Organismos Modificados Genéticamente (OMG) en España, una "lucha" que culminará este sábado 18 de abril en una manifestación estatal convocada en Zaragoza para pedir que España se declare 'libre de transgénicos'.



Según los ecologistas muchos países han prohibido ya los OMG, "pero España sigue facilitando su expansión" y reclaman el derecho los consumidores y agricultores a conocer y decidir cómo y dónde se producen este tipo de alimentos.



Alemania ya ha dicho NO



El Gobierno alemán anunció recientemente la prohibición de cultivar el maíz transgénico MON 810 de la multinacional Monsanto, con lo que el país se convierte en el sexto de la Unión Europea "libre" de OMG. Hasta ahora, habían prohibido formalmente los transgénicos Francia, Austria, Grecia, Hungría, Luxemburgo. Polonia e Italia tienen también una prohibición de facto.



Greenpeace espera que el caso alemán "sirva como ejemplo a España", cuyo Gobierno "sigue tolerando" el cultivo de este mismo maíz, el único transgénico autorizado en la UE.



En España, según datos de Greenpeace, multinacionales como Monsanto "campan a sus anchas" y la superficie destinada a estos cultivos es creciente. En 2008, según recuerda, se cultivaron cerca de 80.000 hectáreas de maíz transgénico en el país.



Riesgos sanitarios y medio ambientales



El resto de países de la UE prohibieron hace tiempo cualquier tipo de maíz modificado genéticamente, por no haberse esclarecido aún las posibles consecuencias adversas en la ecología. En los últimas semanas el ministerio alemán ha desarrollado numerosos estudios para evaluar las consecuencias negativas del MON 810 en la naturaleza.



Según la empresa, el MON 810 contiene un gen que ha sido fabricado artificialmente y que resulta muy eficaz para combatir los parásitos que atacan al maíz, fundamentalmente de tipo lepidóptero, como las mariposas.



Pero las pruebas presentadas por el Gobierno alemán han confirmado que el cultivo de este transgénico conlleva un perjuicio del medio ambiente, además de que se ha probado que el maíz daña el sistema inmunológico de los ratones.



Durante los próximos meses el Consejo de Ministros de la UE deberá decidir sobre los tipos de maíz transgénico Bt11 y 1507.