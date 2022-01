Seamos razonables, pidamos lo imposible

Cada día tomamos decisiones sobre lo que comemos, vestimos o compramos; lo que encendemos y lo que apagamos; cómo nos movemos, cómo legislamos o cómo administramos.En esas decisiones, las de de cada día,. Esta es la filosofía que nos enseña Utopía , unque ofrececomo si ... ¿Sería una utopía que una semilla acabara con el hambre en el mundo o que tuviéramos tanto que no necesitamos nada?Políticos y científicos, agricultores, jubilados, banqueros o amas de casa, todos, aportan su ejemplo y su testimonio, su particular forma de vivir de 'otra manera' con pequeños cambios en la actitud diaria.A través devemos huertos urbanos, viviendas bioclimáticas, proyectos para salvar semillas naturales, médicos que se dedican a la prevención a través de la comida o banqueros que apuestan por unas relaciones monetarias éticas.El cuidado de los recursos y la alimentación ecológica se aborda de forma amplia en Utopía, donde se propone cambiar hábitos para recuperar el equilibrio medioambiental del planeta.Juan Felipe Carrasco, responsable de transgénicos de Greenpeace , afirma en este documental que "los transgénicos son simplemente un ejemplo de un ser humano que se cree Dios, que se cree dueño de la Naturaleza y que cree que ha entendido sus mecanismos".Este ingeniero agrónomo asegura que " España es el segundo productor europeo de agricultura ecológica, pero el último consumidor ", lamentando que aún queda mucho trabajo por hacer y proponiendo como alternativa, para evitar los transgénicos y comer sano, los productos ecológicos.Según datos de la Asociación Española de Agricultura Ecológica ( SEAE ) las ventas de alimentos ecológicos se va consolidando y. Actualmente internet ha permitido la creación de cooperativas de productores y consumidores ecológicos que se unen para fomentar el consumo local y garantizar que los alimentos que llegan del campo a su mesa sean los más sanos posibles.Lucho Iglesias y Alex Ruiz firman Utopía. El proyecto nació de una inquietud personal de dos amigos con"Recorríamos el Valle del Paraiso y el río Tamzargut, en Marruecos, haciendo un treking por las comunidades berebers, cuando Lucho me propuso hacer algo para cambiar el mundo. Me pareció muy bien.", comenta Alex, uno de los directores de este documental.Utopía nació de un ideal y a lo largo de tres años fue fraguándose con las aportaciones de muchas personas. Ahora desde las pantallas de cine sigue un recorrido a través de coloquios, debates y jornadas."El dumental está gustando más de lo que esperábamos. Nació muy libre, con su vida propia y arriesgando mucho, ya que no teníamos nada que perder. Y en contra de lo que los eventos libres suelen provocar en nuestra sociedad, éste ha gustado mucho,y eso ha sido una bendición para nosotros, pues nos han ayudado a empujar este tren", explica Alex.