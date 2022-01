El director de la CIA anuncia el cierre de todas las prisiones secretas que EE.UU. tiene en el exterior

Leon Panetta lo ha comunicado por mail a sus empleados, según The New York Times

El director del Servicio Central de Información (CIA), Leon Panetta, ha anunciado el cierre de las prisiones secretas que Estados Unidos ha mantenido en el exterior. En esas prisiones presuntos miembros de la organización Al Qaeda fueron sometidos a métodos de interrogación considerados torturas.



El diario The New York Times informa en su web de que Panetta hizo el anuncio en un mensaje electrónico enviado a los empleados de esa dependencia del Gobierno.



En el mensaje, Panetta dijo, sin embargo, que quienes participaron en esos interrogatorios "no deberían ser investigados, ni menos castigados" porque bajo el anterior gobierno del presidente George W. Bush sus acciones fueron consideradas legales.



Panetta y otros funcionarios del gobierno del presidente Barack Obama han señalado que métodos de interrogatorio de prisioneros como el de ahogo simulado utilizados en el 2002 y el 2003 constituyen actos de tortura ilegales bajo la ley internacional y estadounidense.



El diario cita un informe de la Cruz Roja Internacional que indica que los prisioneros fueron también golpeados contra los muros, obligados a mantenerse en pie durante días con las manos amarradas al techo, confinados en cajas y retenidos en celdas bajo temperaturas frígidas.



Según el diario, Panetta indicó que esas instalaciones ya no están en operaciones pero explicó que se han continuado allí las operaciones de seguridad y mantenimiento a expensas de los contribuyentes desde el 2006.



Ahorro de cuatro millones de dólares



Poner fin a los contratos de seguridad en esos sitios supondría un ahorro de "al menos 4 millones de dólares", dijo Panetta, según The New York Times.



Hasta ahora la CIA nunca ha revelado dónde se encuentran esas cárceles secretas. Sin embargo, el diario indica que, según fuentes de inteligencia, registros de aviación e informaciones de prensa, estarían en Afganistán, Polonia, Rumanía y Jordania.



El diario, que cita a fuentes oficiales, manifesta que e esos lugares fueron llevados poco más de 100 prisioneros desde que se creó el programa en el 2001 y que alrededor de 30 fueron sometidos a lo que la CIA calificaba de técnicas "mejoradas" de interrogatorio.



Catorce de esos prisioneros fueron trasladados al centro de detención de Guantánamo (Cuba) que Obama ha prometido cerrar en el curso de un año.