Garzón vuelve al trabajo

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón se ha incorporado a su Juzgado después de permanecer hospitalizado 24 horas tras sufrir el pasado viernes una subida de tensión provocada por una crisis de ansiedad, según Radio Nacional.



El magistrado fue dado de alta el sábado y permaneció hasta el lunes guardando reposo en su casa, según Europa Press. El PP ha dado de plazo hasta hoy al juez para que se inhiba en la instrucción de la causa abierta por la Operación Gürtel. De lo contrario, los 'populares' han amenazado con presentar una querella contra él.



Garzón tiene previsto reanudar la toma de declaración de los imputados en la causa el próximo jueves, día en el que interrogará a otras seis personas, entre las que se encuentran los apoderados de Orange Market (Mónica Magariños Pérez), de Special Events (Joaquín García Mármol) y de Pasadena Viajes, Proyectos Financieros Fillmore e Easy Concept (Guillermo García Coello).



También acudirán a declarar David Luis Cerezo -hermano de la imputada Carmen Luis Cerezo- Paula Seco de Herrera López y Antonio Herrero González.



Tres prisiones y nueve libertades



Desde que comenzó la instrucción, el juez Garzón ha decretado la prisión de los tres presuntos cabecillas de la trama: el empresario Francisco Correa, que, según el juez, aprovechaba sus contactos para obtener contratos y adjudicaciones; Pablo Crespo, encargado de la dirección de las empresas del grupo; y Antoine Sánchez, primo de Correa y supuesto encargado del blanqueo de los capitales obtenidos por la organización.



A otros nueve imputados les ha dejado en libertad sin medidas cautelares o con comparecencias semanales o mensuales. Las tres primeras fueron la mujer de Correa, Carmen Rodríguez Quijano; Felisa Jordán, administradora única de las empresas de la trama Good and Better y Easy Concept; y Carmen Luis Cerezo.



El juez también dejó en libertad al presidente de Orange Market, Alvaro Pérez, 'el Bigotes'; el consejero delegado de esta empresa, Cándido Herrero; el financiero de Correa, José Luis Izquierdo; su chófer, Andrés Bernabé; Jacobo Gordon, ex socio de Alejandro Agag; y Ramón Blanco Balín, ex vicepresidente de Repsol.