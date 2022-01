Liberados cuatro rehenes de la FARC en una tensa operación

La liberación por las FARC de tres policías y un soldado colombianos ha concluido con éxito, a pesar de que un periodista testigo de la misión humanitaria ha denunciado que los vuelos del Ejército han estado a punto de dar al traste con la operación.A última hora del día, los helicópteros fletados por Brasil quehan depositado en Villavicencio al soldado William Giovanny Domínguez Castro, raptados el 20 de enero del 2007, y los policías Walter José Lozano Guarnizo, Alexis Torres Zapata y Juan Fernando Galicia Uribe, éstos últimos miembros de la unidad antisecuestro y cautivos desde el 9 de junio del mismo año.En el aeropuerto Vanguardia de esa localidad, que dista 120 kilómetros de Bogotá, han sido aclamados por una multitud emocionada que portaba flores blancas y agitaba pañuelos del mismo color. También les recibió el Comisionado de Paz del país, Luis Carlos Restrepo."Desde el 21 de diciembre hasta el día de hoy estamos caminando. Lo más duro fueron los cordones de presión del Ejército,", ha dicho emocionado el policía Juan Fernando Galicia Uribe, de 27 años y padre de dos hijos.Ansiosos por encontrarse con sus seres queridos y desconcertados, todos han agradecido a los medios de comunicación su apoyo y especialmente al movimiento Colombianos por la Paz y a su líder,con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia ( FARC ) para conseguir estas liberaciones."Gracias a la doctora Córdoba y a los intelectuales, tenemos que luchar por todos los compañeros, tenemos que rescatarlos", ha dicho Walter José Lozano Guarnizo.Los tres policías han sido entregados a sus mandos mientras que el militar se ha unido a un oficial del Ejército, quienes les iban a acompañar esta misma noche hasta Bogotá, donde serán sometidos a una exhaustiva revisión médica.Las FARC se comprometieron en diciembre a dejar en libertad sin contrapartida a estos cuatro rehenes junto a dos políticos. Estas seis personas forman parte de los 28 rehenes relevantes a los que las FARC consideran canjeables por medio millar de presos. Además, la guerrilla tiene a cientos de rehenes más simplemente para financiarse con su rescate.El lunes esta prevista la liberación del primero de estos dos, Alan Jara, ex gobernador del Meta, secuestrado desde el 2001; y el martes o miércoles la del ex diputado regional Sigifredo López, secuestrado desde el 2002.La operación se ha retrasado una decena de horas y estuvo a punto de ser abortada debido al, según denunció el periodista colombiano Jorge Botero. Botero, integrante de la misión humanitaria encargada de recoger a los rehenes.El periodista, del grupo Colombianos por la Paz, ha dicho que la misión cuenta con un vídeo que prueba esos hechos. Además, un portavoz de las FARC, el comandante Jairo Martínez, afirmó a la cadena Telesur que un guerrillero ha muerto y otro está desaparecido tras un intercambio de disparos en tierra, cerca del lugar de la entrega.El Comisionado del Gobierno Restrepo ha negado desde Villavicencia esas informaciones.La Cruz Roja no confirmó la denuncia pero durante la larga espera dijo que la operación estaba tomando un carizy ha pedido mantener la calma para que la operación que debe prolongarse hasta el miércoles siga con éxito.Las FARC han tomado esta iniciativa en contra de lo que anunciaron tras la liberación en julio de Ingrid Betancourt , en una operación militar encubierta.