El 46% de las mujeres que abortan en España no usan métodos anticonceptivos

Casi la mitad de las mujeres (42%) a las que se les practica una interrupción voluntaria del embarazo en España son inmigrantes, de entre 20 y 29 años (52%), y conviven con su pareja (46%), según los resultados de un estudio realizado por el Equipo Daphne, en colaboración con Bayer, realizado en un total de 2.475 mujeres que acudieron a las principales clínicas que practican abortos.



De este modo, y excluyendo aquellos abortos debidos a malformaciones fetales, se observó que en la población inmigrante se producen más a menudo estas prácticas, siendo las mujeres de nacionalidad rumana las que más se acogen a esta práctica (24%), seguidas de las ecuatorianas (14,7%), las bolivianas (13,4%) y las colombianas (7,5%).



De hecho, según la presidenta de la Federación de Planificación Familiar Estatal y una de las autoras del estudio, Isabel Serrano, si no se tuvieran en cuenta los abortos de las mujeres inmigrantes "la tasa de abortos en España estaría bajando".



Esto se debe fundamentalmente a que las mujeres inmigrantes "tienen más dificultades para negociar un sexo seguro", aseguró esta experta, ya que sólo la mitad (50,6%) de las encuestadas utilizaban algún método anticonceptivo en el momento en que se produjo el embarazo.



No obstante, en las mujeres españolas que abortaron también hay una cifra significativa de quienes no utilizaban anticonceptivos (36,2%) y, además, de las que lo utilizaron hay un alto porcentaje -aproximadamente la mitad- que no lo hacían correctamente, aseguró el jefe de Servicio del Hospital del Cristal Piñor de Ourense, José Luis Doval.