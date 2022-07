Obama reformará en profundidad las agendas reguladoras para que no se repita el caso Madoff

El presidente electo de Estados Unidos, Barack Obama,ha atribuido a las agencias reguladoras de su país parte de la culpa de la estafa gigantesca de la que ha sido acusado Bernard Madoff yAsí lo ha desvelado en una rueda de prensa en Chicago en la que ha anunciado el nombramiento de Mary Schapiro como nueva presidenta de la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC, en inglés).Con la escenificación del nombramiento de su nuevo equopo regulador, Obama ha querido mostrar que una de las prioridades de su mandato será reformar los reguladores del sistema financiero de Estados Unidos.Para ello ha elegido a Shapiro,y jefa del actual cuerpo autorregulatorio de la industria financiera. Además, en 1994 fue elegida por la Administración Clinton para dirigir la Comisión de Comercio de Bienes Futuros (CTFC, en inglés).Si es confirmada por el Senado, esta mujer sustituirá en el consejo de la SEC al republicano Christopher Cox, nombrado por Bush y fuertemente criticado por su papel tanto en el escándalo de Madoff como en la caída de las firmas de inversiones Lehman Brothers y Bear Stearns.Schapiro aportará "para que estafas como la de Madoff no ocurran de nuevo", según el presidente electo.Madoff operó durante años una pirámide financiera y él mismo reconoció que su estafa asciende a 50.000 millones de dólares, según la Fiscalía.Obama ha señalado que este caso demuestra "" del sistema de supervisión financiera."Este fraude gigante ocurrió en parte porque los reguladores no cumplieron su tarea", ha recalcado.La SEC ha admitido haber recibido alertas sobre las operaciones de Madoff en los últimos años, pese a lo cual no abrió una investigación para frenar la trama financiera creada por el inversor.En este sentido, Obama ha adelantado que una de las primeras iniciativas de su Gobierno, que se instalará el 20 de enero, será "fortalecer firmemente el aparato regulador" del país.El presidente electo divulgará un plan detallado próximamente, aunque ya ha dicho que entre las propuestas estará la, que actualmente cuenta con gran número de agencias que regulan diversos ámbitos de la estructura financiera del país."Muchos estadounidenses están frustrados porque", ha subrayado Obama en la rueda de prensa, en la que reclamó un "cambio en la ética de Wall Street".Obama también ha anunciado el nombramiento del anterior cargo directivo del Tesoro, que regula el mercado de futuros en Estados Unidos.Gensler estuvo bajo el mando del secretario del Tesoro entre 1999 y 2001 y como asistentes directo del Tesoro entre 1997 y 1999 y es una de las tres personas nombradas por Obama para fiscalizar la gestión de la SEC dentro de su equipo de transición.Por último, ha nombrado al profesor de leyes de la Universidad de Georgetown,, para ocupar una de las dos vacantes del consejo de directores de la Reserva Federal, que consta de siete asientos.Tarullo es uno de los asesores económicos de Obama y sirvió para la Administración Clinton como asesor en política ecobómica internacional.