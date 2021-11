La juez del Juzgado de Instrucción número 3 de Pontevedra, con competencias en Violencia sobre la Mujer, ha dictado, que aprovechó su permiso penitenciario de tres días para acabar con la vida de su actual pareja e intentar matar a su ex mujer . Couto, en la que ya estaba interno.La juez, que ha tomado declaración al acusado, ha calificado los hechos, en el auto de prisión dictado, como "constitutivos de un delito de homicidio consumado, de dos delitos de tentativa de homicidio y de al menos dos delitos de lesiones", según han informado fuentes judiciales.El imputadosino que ha declarado que fue durante un forcejeo. Sin embargo en la declaración ha reconocido tener, pero no al marido de ésta última, han indicado las mismas fuentes.A este preso se le concedió el permiso penintenciario por su" y porque había cumplido la cuarta parte de suAsí lo ha asegurado este lunes, en declaraciones a RNE, José Antonio González, el director de la cárcel de A Lama (Pontevedra), donde Maximino Couto, de 60 años, cumplía condena. El responsable de la prisión ha recordado que el agresor iba a salir de la cárcel el próximo día 19 y "tanto desde el centro como el juez valoramos la conveniencia de concederle el permiso para".En relación al fallo del GPS que llevaba el preso para evitar que se acercase al domicilio de su ex mujer y que ya se está investigando , el director de la cárcel ha señalado que "aunque este dispositivo hubiese funcionado,".El preso, que está condenado por amenazas a su ex mujer, además de matar a su actual pareja,vecino de su ex esposa, que había testificado en contra de él.Este lunes se ha conocido que la mujer asesinada, María José Peso, de 57 años, había solicitado a la cárcel, que ha acabado con su vida.La semana pasada la víctima fue a la prisión de A Lama para hablar con el director y pedirle que le otorgaran a su novio el permiso que había pedido para hacer diversos trámites y se quejó además de que se le estaba tratando de forma más dura que a otros presos porque no se le había dado ese tercer grado.Con esta muerte y la de una joven que falleció también este domingo a manos de su marido , que la acuchilló y después intento suicidarse, ya sona manos de sus parejas o ex parejas en España en lo que va de año.Couto pasó a disposición judicial esta mañana tras salir de los calabozos de la comisaría provincial de Pontevedra, donde permanecía desde su detención en Mourente la tarde del sábado.