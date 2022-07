Uno de los periodistas secuestrados en Somalia es el fotografo español José Cendón

El fotógrafo español José Cendón, de 32 años, y que tiene su base en Adis Abeba, es uno de los periodistas secuestrados en el norte de Somalia, según ha confirmado el Ministerio de Exteriores, que ha comunicado del secuestro a Julia Cendón, hermana del fotógrafo. Julia ha confirmado a Radio Nacional que aún no han recibido petición de rescate.



Cendón colabora habitualmente para la agencia AFP, aunque según han confirmado fuentes de la agencia francesa, Cendón no estaba trabajando para ellos en este momento, en el que estaba realizando un reportaje para el periódico The Daily Telegraph.



En declaraciones a Efe por teléfono desde Bossaso, la capital de la provincia nororiental de Puntlandia, donde sucedieron los hechos, el conductor del vehículo en el que viajaba cuando fue capturado, Liban Said Omar no pudo precisar la identidad del otro periodista occidental secuestrado, aunque se ha confirmado que se trata de un británico que trabaja para el periódico The Daily Telegraph.



Además de los dos periodistas occidentales secuestrados, otros dos somalíes, residentes en Bosasso, que trabajaban para los primeros como traductores, están también en poder de los secuestradores y no se han facilitado sus identidades.



Los dos periodistas occidentales, según Omar, llevaban siete días en el hotel International Village de Bosaso para cubrir la información sobre los piratas somalíes, que tienen sus refugios en la provincia nororiental de Puntlandia, tal y como confirmó el corresponsal de la BBC en Somalia. El secuestro se produjo cuando se disponían a trasladarse al aeropuerto de Bossaso para abandonar la zona.



Un jefe de la Policía de Puntlandia, que no quiso facilitar su identidad, ha asegurado desde Bosaso por teléfono que "varios pistoleros asaltaron a los dos periodistas y se los llevaron con ellos".



Desde que se ha conocido la noticia, las informaciones sobre la nacionalidad de los periodistas europeos han sido contradictorias. Por un lado, France Presse sostenía que eran un británico y un español, citando a un asesor del ministro de Puertos de Puntlandia, mientras que Efe, en un principio, negaba que hubiera un español y asegura que eran un británico y un irlandés, según le ha informado el servicio de prensa del mismo gobierno de Puntlandia. Sin embargo, Efe ha rectificado y ha confirmado la versión de AFP.



Cendón, un fotografo adicto a la aventura



El fotografo José Cendón, de 32 años, nacido en Venezuela pero de nacionalidad española, colabora habitualmente con AFP desde 2004, después de dos años trabajando como freelance en Colombia, Israel y los territorios palestinos.



Desde 2004, Cendón ha trabajado en Darfur y en la región de los Grandes Lagos de África. Por su trabajo en centros de salud mental en esta zona recibió en 2007 los prestigiosos premios World Press Photo y Pictures of the year. Desde entonces, Cendón cubría el conflicto de Somalia para AFP, un lugar que definió como "el peor país del mundo para vivir".



Otros secuestros



Otros dos periodistas independientes, la canadiense Amanda Lindhout y el australiano Nigel Brennanm, todavía permanecen retenidos tras haber sido secuestrados en la capital Mogadiscio el pasado verano. El objetivo de estos secuestros suelen ser el pago de rescates y no suelen dañar a sus rehenes.



También en Puntlandia, en diciembre del pasado año, una médico española y una enfermera argentina fueron secuestradas por pistoleros, que las liberaron en enero de este año tras cobrar un rescate que, según fuentes locales, ascendió a 200.000 dólares.



En los últimos meses, los piratas de Puntlandia han incrementado su actividad y capturado varias decenas de barcos, entre ellos el superpetrolero saudí "Sirius Star", y el carguero ucraniano "Faina", cargado de armamento, y ambos permanecen en su poder junto a una quincena más de buques por los que esperan cobrar rescates.