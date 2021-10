Brown bajará los impuestos, entre ellos un 2,5% el IVA, para evitar que la recesión se prolongue

El ministro de economía británico de Economía, Alistair Darling, ha anunciado un paquete de medidas valorado en 20.000 millones de libras (23.500 millones de euros) para estimular la economía nacional, que entrará en recesión el próximo año.



Darling ha explicado el plan ante el Parlamento durante la presentación de los presupuestos preliminares del Estado para el curso 2009-2010, muy esperados en esta ocasión debido a la actual crisis económica. Según el llamado 'Chancellor of Exchequer', se trata de un "exhaustivo plan" para afrontar los efectos de "una crisis global sin precedentes".



Entre las medidas destacan el aumento, hasta el 45% a partir del 2011, del tope fiscal para quienes tengan ingresos anuales superiores a las 150.000 libras (176.400 euros), y la rebaja del IVA desde el 17,5 al 15% con carácter inmediato.



Ese nuevo tope fiscal está condicionado a que el gubernamental Partido Laborista gane las próximas elecciones, previstas para el 2010 como muy tarde. Además, esa elevación de la carga fiscal significa, según los observadores políticos, romperá la promesa que hizo el Nuevo Laborismo de Tony Blair al conquistar el poder en 1997 de que no castigaría con mayores impuestos a quienes más ganan.



Respecto a la rebaja del IVA (impuesto sobre el valor añadido), Darling precisó que se mantendrá hasta 2010 y, en la práctica, generará 12.500 millones de libras (14.700 millones de euros) de los que podrán disponer los consumidores.



En cuanto a la situación de la economía, el ministro rebajó la previsión de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) para el 2009, que disminuirá entre el 0,75 y el 1,25%, frente al aumento del 2,75% pronosticado inicialmente.



"Momentos extraordinarios requieren medidas extraordinarias"



En un discurso pronunciado en la conferencia anual de la Confederación de la Industria Británica (CBI), el primer ministro británico Gordon Brown ha indicado que el plan evitará que se prolongue la recesión y ha rechazado el argumento planteado por la oposición conservadora de que un recorte de los impuestos será en el futuro una "bomba fiscal" para el contribuyente.



Según ha explicado, el fracaso de los Gobiernos conservadores en tomar medidas ante la recesión que afectó al Reino Unido en los pasados años 80 y 90 significó que la desaceleración duró más y causó problemas económicos a largo plazo. "Dejar que una recesión prosiga su curso no es una opción", ha sostenido el primer ministro, y ha insistido en que el Gobierno debe ofrecer "ayuda cuando la ayuda sea necesaria, no cuando sea demasiado tarde".



"El fracaso en actuar ahora, no sólo será un fracaso de la política económica, sino un fracaso de liderazgo", ha resaltado. Para Brown, "momentos extraordinarios requieren de medidas extraordinarias".



"Simplemente, dejar que la recesión siga su curso, decir que no hay alternativa, no es una opción. Hemos visto en recesiones previas cómo el fracaso en tomar medidas en el comienzo de la desaceleración aumentó la extensión y profundidad de la recesión", ha puntualizado.



"Hacer poco y muy tarde supondrá un daño mayor, un mayor deterioro, la pérdida de negocios vitales, una economía débil, un menor crecimiento, eventualmente mayores problemas fiscales y, en ese caso, tipos de interés más altos y mayores impuestos", ha asegurado.



"La mejor manera de mantener los impuestos bajos a largo plazo es asegurando que la desaceleración sea limitada en cuanto al tiempo y el ámbito", ha agregado Brown.