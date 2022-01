El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, ha prometido ante el Comité Federal de su partido consensuar un nuevo modelo de financiación autonómica, a fin de que pueda entrar en funcionamiento en 2009.Zapatero ha respondido así al requerimiento del diputado catalán Daniel Fernández, ha sostenido que su Gobierno está trabajando "intensamente" para que ello sea posible.Estas declaraciones van en la línea de lo acordado por el presidente del Gobierno con el president de la Generalitat catalana, José Montilla, en una reunión a principio de este mes.Desde los partidos catalanes se ha estado presionando para que se cierre este acuerdo de financiación lo antes posible, dado que el plazo dado en el nuevo estatut de esta comunidad autónoma fijaba como, plazo tras el cual se fijó como nuevo plazo por parte del vicepresidente económico, Pedro Solbes, finales de 2008.Del mismo modo, a preguntas de otros oradores, como el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, Pedro Castro, ha convenido en la necesidad de mejorar la financiación de los ayuntamientos, una realidad que espera que se materialice lo antes posible.Tras un discurso de Zapatero en el que ha anunciado un nuevo plan para luchar contra el paro , los cerca de 250 miembros del Comité Federal ha elogiado a Zapatero por liderar la respuesta de la socialdemocracia europea ante la crisis económica, y le ha emplazado a continuar por esa senda.Muy explícito fue el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, al pedir a Rodríguez Zapatero queal modo en que el presidente francés, Nicolas Sarkozy, lidera a la derecha.En su opinión, hay que demostrar a los ciudadanos que, y frenar la posible tentación de que piensen que no hay diferencias entre las medidas que se pueden adoptar desde la izquierda y desde la derecha, es decir, que se "desideologice" la población.Mientras tanto, el vicesecretario general del PSOE, José Blanco, ha asegurado tras la reunión que la actual crisis económica no puede "salir gratis al responsable ideológico" que la ha generado, y por ello es el momento de la respuesta socialdemócrata."La derecha ha originado el agujero en el que estamos metidos" con una determinada visión del mercado, y es el momento de que la socialdemocracia lidere la salida con mayor supervisión y control de ese mercado.Eso tiene también una lectura en clave nacional porque, a juicio de Blanco, las conclusiones de la cumbre del G20 en Washingtondefendía para atajar la crisis en España, como la reducción del gasto público.Según Blanco, en la reunión del Comité Federal hubo unanimidad al poner en valor "el liderazgo político" que Rodríguez Zapatero ejerce no sólo en la esfera nacional, sino también en la europea y en la internacional.Además de analizar la situación política, este Comité Federal recién constituido tenía otros asuntos sobre la mesa, comoPor decisión del último Congreso Federal, López Aguilar se incorporará a partir del próximo lunes a la Comisión Ejecutiva en calidad de próximo portavoz de los socialistas españoles en el Parlamento Europeo, aunque no vaya a ocupar ese puesto hasta después de las elecciones.Hasta entonces, estará también en la Ejecutiva quien ahora ejerce ese puesto, Enrique Barón.También la puesta en marcha del proceso de aprobación de candidaturas para las próximas elecciones autonómicas en Galicia. El 14 de diciembre la dirección del partido en Galicia confirmará al presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, como candidato.