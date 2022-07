El valenciano Paco Roca ha asegurado a RTVE.es que el que le ha sido concedido este martes por el Ministerio de Cultura supone a la vez "una enorme satisfacción y". "Recibir un reconocimiento así espero, por otro lado, me abruma porque tanto los nominados como algunos miembros del jurado son personas a las que admiro".Roca es el segundo autor en lograr este galardón, que distingue al mejor comic publicado por una editorial y un autor español en cualquiera de las lenguas del estado. El, que este año ha formado parte del jurado junto a artistas como Miguelantxo Prado o Manuel Darías.La obra ganadora, Arrugas, cuenta la historia de Emilio, unaquejado de Alzheimer. Paco Roca, con este guión, se aleja de los temas habituales del cómic y profundiza en un terreno poco habitual como es el de la tercera edad. "Creo que", afirma el artista valenciano."Parece que a cierta edad no puedes aspirar a nada;", dice Roca, quien confiensa que sus padres "que ya son personas mayores" le han sensibilizado sobre estos asuntos.Aunque la chispa que encendió Arrugas fue el caso del padre de un amigo del autor, enfermo de Alzheimer. "Era una persona que siempre estaba leyendo y con la que podía hablar de cualquier tema: un ejemplo para mí.", señala.Desde su publicación,, como el Premio Dolmen de la Crítica, el del Salón del Cómic de Barcelona y el del Salón de Lucca (Italia). En cierto modo, supone una obra de madurez para Paco Roca, quien afirma que "madurez y arrugas no combinan mal".El dibujante, de 39 años, considera que la existencia de un Premio Nacional por parte del Ministerio de Cultura "permite que los medios hablen del cómic sin pudor y es una muestra más de que. Por un lado, tenemos un montón de obras que tratan temas de interés para el público en general; y por otro, el cómic aparece en las grandes superficies junto a las novedades literarias y musicales, ya".Además de autor de cómics, Paco Roca es un. "Trato de complementar todas mis facetas pero sobre todo me siento dibujante porque me gusta contar historias y el cómic es mi forma de hacerlo".En los próximos meses verá la luz su nueva obra, "Las calles de arena", que trata "del infinito, del destino y de esas", dice. El aluvión de premios recibidos con "Arrugas" hacen que su publicación suponga una enorme responsabilidad para el dibujante. "", bromea. Si no hay retrasos, el álbum se publicará en Francia en los primeros meses de 2009 y luego aparecerá en el mercado español.