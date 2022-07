De la Vega cree que la Reina es "intachable" y Pons dice que la Familia Real "no debe hablar"

El Gobierno y el principal partido de la oposición han opinado sobre la polémica de las declaraciones de Doña Sofía en un libro de Pilar Urbano, publicado con motivo del 70 cumpleaños de la Reina . Por parte del Ejecutivo, la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, ha manifestado que la Reina siempre ha desempeñado sus funcionesa pesar de que no ha querido entrar muy de lleno en la polémica.Sí lo ha hecho el PP, en boca de su vicesecretario de Comunicación, Esteban González Pons, que he pedido "neutralidad" a la Familia Real y ha dicho queMucho más diplomática se ha mostrado De la Vega que ha dicho que "ldentro y fuera de nuestras fronteras". La vicepresidenta ha hecho estas declaraciones tras el Consejo de Ministros, a preguntas de los periodistas, que han insistido para que la número dos del Ejecutivo se mojara en el "tema real", sin conseguirlo.De la Vega ha asegurado que la Constitución Española establece "muy claramente" las funciones de la Corona y cree que los Reyes han ejercido este mandato de forma "intachable".El secretario de Comunicación del PP se ha mostrado más crítico con las 'opiniones' de la Reina. En una entrevista a Telemadrid, González Pons ha asegurado que todos los miembros de la Familia Realporque "son como la bandera y a la bandera la vemos cumpliendo su papel en los actos oficiales pero no hacer declaraciones".No obstante, en una conferencia de prensa en la sede de su partido celebrada horas después, González Pons ha asegurado que el PP "" sobre las polémicas declaraciones de Doña Sofía y ha afirmado que su partido "guarda un respeto absoluto" a la Reina.Por su parte, el diputado del PP, antiguo responsable de Comunicación del partido, ha censurado por "intolerables" las palabras de González Pons en su entrevista con Telemadrid.Han sido numerosas las reacciones después de conocerse el contenido del libro de Urbano en el que se asegura que la Reina respeta las uniones entre parejas homosexuales pero no acepta que se les llame matrimonios. Declaraciones que, por otra parte, han sido puntualizadas por la propia Casa Real que asegura que en el libro no se recoge con "exactitud" lo manifestado por la Reina . En defensa de su obra, Urbano ha arremetido contra el servicio de prensa de la Casa Real. La Casa del Rey ha querido dejar claro que la periodista autora del libro pone en boca de la Reina unas supuestas afirmaciones que no corresponden con exactitud a sus palabras y tampoco reflejan su absoluto respeto y neutralidad frente a asuntos objeto de polémica. Asuntos como el aborto, el matrimonio homosexual o la eutanasia.El portavoz del PP ha recalcado que "lo último" que pueden hacer hoy los políticos es "echarle más leña a esta polémica y aprovechar a favor o en contra lo que haya podido decir" la Reina, y ha considerado que el debate debe centrarse en si la Monarquía "debe hablar o no".González Pons reconoce que "es verdad" que la opinión de Doña Sofía "ofende a una parte de los españoles, pero también es verdad que representa lo que piensa la otra mitad de los españoles".Por otra parte, Carmen Enríquez, co autora de otro libro publicado con motivo del cumpleaños de la Reina, ha asegurado en Los Desayunos de TVE que Doña Sofía pudo hacer estas manifestaciones pensando que hablaba con una amiga