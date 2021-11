El Gobierno del Reino Unido va a inyectar 37.000 millones de libras (46.600 millones de euros) en el Royal Bank of Scotland, el HBOS y Lloyds TSB, tal y como se dio a conocer este domingo . Barclays, sin embargo, no ha aceptado la propuesta del Ejecutivo y va a recurrir a sus accionistas, según informa la agencia AFP.El Royal Bank of Scotland ha aceptado la ayuda del Gobierno británico para incrementar su liquidez ende libras (25.205 millones de euros), mientras que elpara ampliar su capital ende libras (8.188 millones euros).De los 25.000 millones de libras que recibirá de las cuentas pública el Royal Bank of Scotlan, 5.000 millones irán a suscripción de acciones preferenciales para el Gobierno. Como parte del acuerdo, el Ejecutivo suscribe otros 15.000 millones de las acciones emitidas si estas no encontraran compradores.Como parte del plan de rescate, el RBS anunció también la dimisión de su consejero delegado, Fred Goodwin, que será reemplazado por Stephen Hester, actual consejero delegado de la gestora inmobiliaria British Land y ex director financiero y de operaciones del Abbey, comunicaron hoy ambos bancos al regulador de la Bolsa de Londres.Aparte del RBS, el Halifax Bank of Scotland (HBOS) y el Lloyds TSB, que hace una semanas acordó la compra del primero, recibirán entre los dos otrosde libras (21.418 millones de euros), 11,5 millones de libras el HBOS y 5,5 millones de libras el Lloyds TSB. Ambas entidades han acordado una modificación del acuerdo de adquisición, de nuevo respaldado por el regulador, que valora a la baja al HBOS.La Comisión Ejecutiva de Banco Santander ha acordado inyectar 1.260 millones de euros en Abbey con el objetivo de respaldar el plan del Gobierno británico para apoyar al sector bancario, según informa la agencia Servimedia.El Santander ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que estima que la aportación de capital será de 1.000 millones de libras, en línea con el compromiso asumido en el momento de adquirir Alliance & Leicester, operación que se completó el pasado viernes 10 de octubre. El banco que preside Emilio Botín afirma que la inyección mejorará los ratios de capital en un 1,25% aproximadamente."Santander no tiene intención de hacer uso de la iniciativa de recapitalización con fondos públicos lanzada por el Gobierno de Reino Unido, pero apoya decididamente los esfuerzos por estabilizar el funcionamiento de los mercados financieros, como demostró la semana pasada facilitando financiación a otros bancos británicos por importe aproximado de 1.000 millones de libras con vencimientos de entre 3 y 6 meses", apunta el banco español.