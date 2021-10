El presidente de Estados Unidos, George W. Bush, ha fracasado en su intento de lograrimpulsado por la Casa Blanca en su reunión con los candidatos presidenciales y los legisladores de ambos partidos. En un encuentro sin precedentes , que, un grupo de representantes republicanos en el Congreso y el propio candidato republicano, John McCain, mostraron su oposición al principio de acuerdo que habían alcanzado un grupo de líderes de los dos partidos y presentaron un plan alternativo basado en asegurar las hipotecas de alto riesgo, desencadenante de la crisis financiera.Se trata de un 'golpe de efecto' con el que los republicanos del Congreso quieren ganarse al sufrido contribuyente americano, reacio a dar 700.000 millones de dólares a Wall Street , en un movimiento preelectoral de cara a las elecciones del 4 de noviembre, donde también se juegan asientos en la Cámara Baja.Este movimiento ha indignado a los demócratas, que han instado al secretario del Tesoro, Henry Paulson, a que decida si quiere incluir esta iniciativa en su plan.De hecho, los legisladores y altos representantes del Gobierno estadounidense y los congresistas han celebrado una reunión de urgencia tras este encuentroA la salida del mismo, el jefe de la comisión de servicios financieros del Congreso, el demócrata Barney Frank, ha confirmado que l, pero sin los republicanos del Congreso, que se oponen frontalmente.Con todo, ha dejado entrever que el plan resultante podría contar con el apoyo de algunos congresistas republicanos, ya que ha asegurado que la presidenta de la Cámara, la demócrata Nancy Pelosi, no aprobará un proyecto de ley "partidista".Para los demócrata,. El líder de la mayoría demócrata en el Senado, Harry Reid, ha criticado que la participación del candidato republicano "no ha aportado nada sustantivo" e, incluso, "ha dañado el proceso".Más allá ha ido Chris Dodd, presidente del comité de banca del Senado, que ha desvelado que los republicanos han presentado un plan alternativo de rescate de Wall Street, cuyo contenido desconoce y que ha calificado como "un plan para salvar la campaña de McCain en dos horas"."Suena como si McCain estuviese de la mano de los republicanos de la Cámara de Representantes, que quieren empezar de nuevo con un enfoque totalmente diferente", ha declarado el congresista demócrata Henry Waxman.Y es que el principal escollo ha estado en los republicanos del Congreso, encabezados por el líder de la minoría republicana en la Cámara, John Boener, y el propio candidato republicano.", ha denunciado el congresista por California Brad Sherman.Por su parte, su compañero de Florida Allen Boyd ha juzgado como contraproducente la presencia de McCain en las negociaciones. "¿Qué es lo que ha hecho? Esto no ha ayudado...Lo ha hecho todo más complicado", ha asegurado."McCain ha entrado y", ha concluido.Más conciliador ha estado el candidato demócrata, Barack Obama, que se ha mostrado convencido de que "finalmente vamos a alcanzar un acuerdo", aunque ha reconocido que"Creo que va a haber un debates entre el presidente, el secretario del Tesoro, Henry Paulson, los republicanos en el Congreso, quizá los del Senado...para comprender lo que ellos quieren añadir para hacer que este plan funcione".Obama ha reafirmado que estará en el debate de mañana, algo que los asesores de McCain han evitado desvelar si hará el candidato republicano.. Nos mostramos optimistas de que McCain pueda llevar a los republicanos del congreso a la mesa de negociación sin que se vayan otros partidos, teniendo como resultado un acuerdo satisfactorio para los contribuyentes americanos", ha subrayado Kimmie Lipscomb, su portavoz.Así las cosas, la postura de los republicanos ha bloqueado el acuerdo del comité bipartidista, que reflejaba cambios importantes respecto a la propuesta original de la Casa Blanca.

Propusieron dividir el plan de rescate financiero , de 700.000 millones de dólares, en partidas de 250.000 millones, 100.000 millones y 350.000 millones.El Congreso podría retener ese último desembolso si no estuviera satisfecho con el desempeño del programa.Sin embargo, el secretario del Tesoro,pues el objetivo es dar confianza a los mercados con una dotación contundente de fondos.En una declaración escrita, Paulson ha reconocido que aún hay temas abiertos que deben ser resueltos y ha pedido a ambos bandos que se comprometan para acabar con las amenazas sobre la economía estadounidense completando una legislación rápidamente.