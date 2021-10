En España los jóvenes de entre 15 y 24 años afirman conocer los métodos anticonceptivos, principalmente el preservativo, aunque un 40% reconoce que no simpre lo utiliza en sus relaciones sexuales. Además sólo el 6% ha recibido información profesional sobre anticoncepción.



Hoy se celebra el Día Mundial de la Anticoncepción y desde la Fundación Española de Contracepción, que organiza los actos centrales, se quiere hacer hincapié en la necesidad de la información para evitar embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual. El presidente de esta fundación, Ezequiel Pérez Campo, ha asegurado a RNE que las relaciones sexuales siguen siendo, aunque en menor medida, un tema tabú entre padres e hijos. Según ha asegurado al 50% de los jóvenes de 15 a 20 años les gustaría tener más comunicación con sus padres en relación a este tema.



"La familia es básica en la educación de los afectos", ha indicado Pérez Campo, quien aboga por plantear la educación sexual como una "parte principal de la educación general de los hijos".



En el año 2005 un total de 25.000 mujeres españolas de menos de 20 años se quedaron embarazadas sin desearlo, el 57% de los casos terminó en aborto. La cifra de embarazos no deseados en ese año alcanzó la cifra de 13 millones.



El manifiesto que la Fundación Española de Contracepción ha elaborado para la conmemoración del Día Mundial de la Anticoncepción en este año centra su atención principalmente en las implicaciones de orden sanitario, psicológico, económico y de la calidad de vida en las mujeres que de forma no deseada se quedan embarazadas.



La plataforma "Your life", que soportan diversas entidades internacionales que trabajan en el campo de la anticoncepción, ha centrado sus esfuerzos en la sensibilización, difusión y formación de la sociedad sobre hábitos sexuales y anticonceptivos exentos de riesgos y que aumenten el nivel de salud y de bienestar de la población.



Todo ello, añade el manifiesto, "desde el principio del derecho de libre elección de la propia sexualidad y de la necesidad de proporcionar instrumentos para vivirla sin riesgos y separada de la procreación".



Sociedades médicas se suman al primer 'Día Mundial de la Anticoncepción'

La Federación Estatal de Planificación Familiar, Asociación Española de Andrología y Confederación Iberoamericana de Contracepción se han sumado a la celebración del primer Día Mundial de la Anticoncepción.



El programa previsto para este día mundial se desarrollará, en sesión abierta, en la Sala Ramón y Cajal del Colegio de Médicos de Madrid, donde se leerá el manifiesto.

En el curso de la misma sesión se entregará el Premio Nacional de Anticoncepción 2008 que ha concedido la FEC y cuyo receptor será desvelado en el propio acto. También se concederá el Premio a la Tesis Doctoral sobre Anticoncepción 2008 y se harán públicos los premios a la mejor comunicación y póster presentados al 9º Congreso de la Sociedad Española de Contracepción que se desarrolló el pasado mes de marzo en Sevilla. Todos ellos han sido convocados en tiempo y forma al amparo de los fines científicos y sociales establecidos en los estatutos de la FEC.