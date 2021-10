La Habana vuelve a respirar tras el paso del 'Ike', que finalmente ha cambiado su trayectoria hacia el oeste. El huracán, debilitado hasta la categoría uno, avanza por el Golfo de México después de zarandear a la capital cubana con vientos de hasta 120 kilómetros por hora en su segundo impacto en la isla. Cuatro personas han muerto en otros puntos de Cuba.



'Ike' volvió a entrar en Cuba en la provincia occidental de Pinar del R í o por un lugar muy cercano a la zona que qued ó arrasada hace apenas diez d í as por el hurac á n "Gustav", entonces de categor í a cuatro.



Después de 36 horas de recorrido por la isla, que han obligado a evacuar de mas de 1,2 millones de personas, el 'Ike' ha dejado a La Habana prácticamente paralizada con ramas ca í das, vallas derribadas y fuertes lluvias.



Según fuentes oficiales, una veintena de edificios se han venido abajo, aunque no hay constancia de heridos. Más de 250.000 habaneros han sido evacuados de las zonas más bajas de la ciudad y de los edificios más precarios.



Pero las incidencias en La Habana, hasta ahora, no son nada comparadas con desastres en el oriente de Cuba, donde se han registrado al menos cuatro muertos y veinte heridos.



Dos hombres murieron electrocutados cuando intentaban retirar una antena. Una anciana falleció al derrumbarse su casa y otro hombre perdió la vida cuando un árbol se precipitó sobre su vivienda.



Estos cuatro muertos se suman a los 66 que ha dejado 'Ike' en Haití, el país más pobre de Latinoamérica. Hace apenas una semana, la tormenta tropical 'Hanna' mató a otros 500 haitianos. Según la ONU, 800.000 personas, la mitad de ellas niños, necesitan ayuda urgente.



Cambio de trayectoria



Según las últimas estimaciones, la trayectoria del huracán podría hacerlo impactar en la costa estadounidense cerca de la frontera entre Texas y México, el próximo sábado. Esto lo alejaría de las 4.000 plataformas petrolíferas que operan en el Golfo de México, que suministran el 25% del crudo y el 15% del gas que consume EE.UU.



Los futuros de petróleo han caído por debajo de los 105 dólares, pero las compañías petroleras continúan con los preparativos para hacer frente al huracán. De hecho, los expertos advierten de que las cálidas aguas del Golfo de México podrían reforzar a 'Ike' hasta la categoría tres en una escala de cinco.