Pajín arremete contra Aguirre en la apertura del congreso del PSM

La secretaria de organización del PSOE, Leire Pajín, ha arremetido contra el Gobierno de la Comunidad de Madrid, en la apertura del XI Congreso del Partido Socialista de Madrid (PSM), asegurando que los madrileños no se merecen tener como jefa del Ejecutivo autonómico a Esperanza Aguirre, ya que preside un gobierno "privatizador del presente y, y lo que es peor, depredador del futuro".



Pajín, que ha precedido al actual secretario general y único aspirante a la reelección, Tomás Gómez, ha subrayado que los madrileños necesitan un gobierno socialista que garantice sus derechos a través de políticas comunes. Unos derechos de los que, a su juicio, el PP "se cree propietario".



Durante su alocución, la dirigente socialista ha criticado a Aguirre, de quien ha dicho que "es el mejor ejemplo de cinismo" que ha visto estos días, y al alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, a quien ha acusado de ser un modelo de "despilfarro y caradura".



Críticas a la deuda de la capital



En el primer caso, ha exigido a Aguirre que invierta más en sanidad, educación o innovación, y le ha emplazado a "recuperar también la salud democrática" que han robado a Madrid sus gobiernos "a través de la manipulación de Telemadrid, algo absolutamente intolerable".



"Primero se apropió de la televisión, después la manipuló, luego hizo el mayor despilfarro que se conoce y ahora la quiere vender al mejor postor", ha censurado Pajín.



A Ruiz-Gallardón le ha reprochado que solicite más financiación local mientras no sólo preside el ayuntamiento más endeudado de España -ha afirmado que debe más de 6.000 millones de euros y que tiene "mil cargos de confianza"-, sino que no da cuenta de en qué invierte el dinero.



Ofrecer un cambio



Por esas razones, Pajín ha juzgado que el PSM es el partido que puede y debe ofrecer un cambio a los ciudadanos de la capital y, parafraseando una canción de Joan Manuel Serrat, ha dicho a los compromisarios del congreso: "Hoy puede ser un gran día para los madrileños".



Además, ha prometido que el PSM no se entretendrá "ni un minuto" en hablar de ellos mismos, porque cuando lo han hecho la ciudadanía se ha separado de ellos. "Hemos aprendido la lección", ha asegurado, convencida de que los socialistas madrileños serán capaces de liderar a una mayoría de ciudadanos que no quieren que la derecha madrileña convierta a Madrid "en el residuo más conservador de toda España".



Antes del comienzo oficial del Congreso, el presidente del Congreso y alcalde de Getafe, Pedro Castro, ha pedido un minuto silencio por las víctimas del accidente del Aeropuerto de Barajas y de la violencia de género, que guardaron los 869 delegados asistentes