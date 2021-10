Un vendedor de la ONCE de Elche ha buscado y encontrado a la dueña de un cupón que había sido premiado con 35.000 euros y a la que, por equivocación, sólo le había reintegrado 1,5 euros cuando ésta había ido a comprobar el boleto.



Los hechos ocurrieron el pasado 13 de agosto, cuando la afortunada compró un cupón del número '24.717' en las inmediaciones del centro de salud del barrio de Altabix a otro vendedor de la ONCE, Juan Manuel López Moreno, quien ese día repartió con ese número 350.000 euros en premios.



La mujer agraciada no llegó a enterarse del resultado del sorteo y, al día siguiente, el 14, se dirigió por la mañana a la calle Jaime Pomares Javaloyes, donde se encuentra su vendedor de cupones habitual, Francisco Rafael Fornier, que es sordomudo, para saber si le había tocado algo.



Según ha comunicado el propio Fornier, con el ajetreo del día se equivocó y le dijo a la mujer que solamente tenía el reintegro, por lo que le cambió el cupón premiado con 35.000 euros por otro para el sorteo del 14 de agosto. Ya por la tarde, Fornier se dio cuenta de que entre los cupones que le habían entregado estaba uno dotado con el premio e hizo un esfuerzo para saber quién se lo había entregado.



Una vez que le vino a la memoria su dueña, comenzó a buscarla por todo el barrio y sobre las seis de la tarde pudo dar con ella.Ya en su presencia, tomó el boleto y lo pasó por la máquina para enseñárselo y que viera que le habían tocado 35.000 euros, y a continuación, según Fornier, "ella se puso a llorar y se abrazaron".



El vendedor de la ONCE no quiere darle más importancia a este gesto, que para él es normal, y ha asegurado que lo hizo para "poder dormir tranquilo".

Por su parte, la mujer ha indicado a Efe que no quiere desvelar su identidad aunque quiere agradecer este gesto que "demuestra que todavía hay gente que tiene bondad", aunque asegura que "no hay palabras para hacerlo".



Como muestra de su sentimiento, dice que le ha dado una gratificación a este vendedor y que también se ha dirigido a la dirección de la ONCE en Elche para que conocieran este acontecimiento. Por su parte, el director de la ONCE en Elche, Bernardo Presas, se ha mostrado "orgulloso" por este gesto que refleja que los trabajadores de la organización son "honrados", lo que "es una garantía para todos nuestros clientes"