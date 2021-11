Ban Ki-moon descarta que la crisis del Cáucaso desemboque en una nueva Guerra Fría

El secretario general de la Organización Naciones Unidas, Ban Ki-moon, ha descartado en una entrevista exclusiva en Los Desayunos de TVE que la situación por la que atraviesa actualmente la comunidad internacional desemboque en un regreso a la Guerra Fría, después de que Rusia reconociera la independencia de los territorios gerogianos de Osetia del Sur y Abjasia.



"No, no creo que sea el caso. Y no es deseable en absoluto un retorno a la Guerra Fría", ha contestado a preguntas de Pepa Bueno, al tiempo que ha defendido quue " en la época de la globalización" la comunidad internaconal debe resolver sus diferencias desde el "respeto mutuo, la amistad y la cooperación".



Ban Ki-moon ha sido también preguntado por la similitud entre el caso de Kosovo -que declaró unilateralmente su independencia a mediados del pasado feberero- con la situación que hoy en día se vive en el Cáucaso. "En política internacional no se puede generalizar. Cada caso y situación tiene antecedentes políticos. Kosovo ha sido administrado por la ONU durante 10 años", ha señalado además de asegurar que "la situación es bastante diferente" dado que la Unión Europea va a fortalecer su papel en Kosovo junto a la ONU y la operación se va a llevar a cabo desde el estatus de la neutralidad".



El secretario general de la ONU, que este lunes visitó la Expo de Zaragoza, ha querido felicitar al Gobierno español por la organización de la muestra ya que, según sus propias palabras, "se sintió impresionado por la visión a largo plazo" que allí se exhibía para un problema -el de la escasez de agua- que afecta a "más de 1.200 millones de personas en todo el planeta".



Además, ha tenido tiempo para contestar a las cuestiones de los lectores de RTVE.es. Pepa Bueno le ha leído una pregunta enviada por Tomás Arranza desde Valladolid, en la que se interesaba por los planes de la ONU para solventar los problemas energéticos.



Ban Ki-Moon ha insistido en que es necesaria una respuesta conjunta a la crisis de los alimentos, el cambio climático y los problemas energéticos, ya que estos tres vértices tienen "gran impacto en la capacidad de desarrollo".