La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha afirmado que la baja de Ortega Lara del PP y la decisión de María San Gil de no presentarse a la reelección como presidenta del partido en el País Vasco "significan que algo se está haciendo no mal, sino muy mal en la dirección nacional del PP".



Aguirre ha hecho esta afirmación en los pasillos de la Asamblea de Madrid, donde con gesto serio se ha dirigido a los periodistas para hacer una breve declaración, sin admitir preguntas.



"La noticia que acabo de conocer de que José Antonio Ortega Lara ha pedido la baja en el PP en Burgos esta mañana, así como que María San Gil ha decidido no presentarse a la presidencia del PP en el País Vasco son dos no malas, muy malas noticias, que yo creo que significan que algo se está haciendo no mal, sino muy mal en la dirección nacional del PP", ha aseverado la presidenta madrileña.