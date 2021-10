Rajoy y Aguirre sellan la paz el 2 de Mayo

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha negado hoy la existencia de polémica alguna con el líder del PP, Mariano Rajoy, y ha subrayado que el ex presidente del Gobierno José María Aznar no ha hablado con ella de la situación interna del partido.

Durante la recepción oficial que ha ofrecido Aguirre con motivo del Día de la Comunidad de Madrid, Rajoy ha considerado "absolutamente zanjada" la polémica con la presidenta "en el supuesto de que hubiera existido".

Al respecto, la líder del PP madrileño ha dicho: "Como no ha existido nunca esa polémica, no tenemos nada que dar por zanjado".

Rajoy también había destacado la importancia de la conmemoración del 2 de mayo de 1808 para unir a los españoles y la necesidad de que el PP se presente unido a su congreso nacional, ante lo que la jefa del Gobierno regional madrileño ha apuntado, sonriente y en tono distendido: "me uno, me uno a todo".

Por otra parte, a preguntas de los periodistas sobre una información del diario ABC en la que se asegura que Aznar ha aconsejado a los veteranos del PP que velen por la estabilidad del partido, Aguirre ha comentado: "Me debe considerar una pipiola, porque a mí no me ha llamado".

En el mismo acto, el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, ha afirmado que mientras duren las fiestas del 2 de mayo "no puede haber ni discordias ni peleas" y ha pedido que "todos nos llevemos bien" incluso, ha dicho, "por qué no, los políticos de un partido con los políticos del mismo partido".