El padre de la niña Mari Luz, Juan José Cortés, ha pedido "tranquilidad y calma al pueblo" porque el culpable de la muerte de la pequeña "lo va a pagar". Además, ha deseado que el principal acusado, Santiago del Valle García, cumpla íntegra la pena.

En una entrevista en el programa Esta Mañana de TVE, Juan José Cortés, con gran serenidad, ha justificado su tranquilidad en que lo mejor para su familia y su propia hija fallecida es "confiar plenamente en la Justicia y en los medios policiales". "Hemos encontrado al asesino y sólo falta una cosa: que se haga Justicia a Mari Luz", ha señalado.

El padre de la pequeña ha explicado que conocía al principal imputado porque era vecino del barrio, aunque "hacía 17 años que no sabía de él". Además, conocía los antecedentes del detenido por abusos sexuales a su propia hija. Según ha narrado, fue el mismo día de la desaparición de Mari Luz cuando supo que el principal imputado había vuelto al barrio onubense de El Torrejón "y entonces se me vino el mundo abajo; prácticamente ya sabía lo que había pasado".

"A mí no me vais a echar el marrón de esto"

Cortés ha dicho que la imagen que tiene de Santiago del Valle y que no olvidará "nunca" es "la de un asesino frío" y se ha mostrado convencido de que había preparado concienzudamente su "coartada". En este sentido, ha indicado que el imputado le dejó entrar junto a la Policía en su casa para buscar a Mari Luz tras su desaparición y, cuando Juan José pasó por su lado, le dijo "a mí no me vais a echar el marrón de esto".

Para Cortés, esto demuestra que "él sabía que había pasado algo importante que nosotros no sabíamos, que había un marrón gordo y él estaba preparando su coartada".

El padre de Mari Luz ha demandado el cumplimiento íntegro de la pena para el culpable de la muerte de su hija "porque sería injusto que este hombre pudiera en 8, 10 ó 12 años gozar de los privilegios de un ciudadano libre".

Además de por su hija, Juan José Cortés ha dicho hacer esa petición por los niños en general. "Este hombre no está capacitado para estar en la calle; que lo encierren para que otros niños puedan estar a salvo de estas garras".