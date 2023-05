La patrulla canina - Las papayas

# Ya está aquí, ya llegó

# la Patrulla Canina.

# Si hay algún problema

# en Bahía Aventura,

# la Patrulla Canina

# va solucionar.

# Marshall, Rubble, Chase, Rocky, Zuma, Skye, ¡sí! Acudirán.

# Ya está aquí, ya llegó

# la Patrulla Canina.

# Ya está aquí, ya llegó,

# vamos todos, has una.

# No hay nada que no pueda hacer.

# Juntos lo conseguirán.

# Todo bajo control. # Oh, oh, oh.

# Ya está aquí. # Oh, oh, oh.

# Ya llegó. # "LA PATRULLA CANINA"

"LA PATRULLA SALVA LAS PAPAYAS"

¡Oh! Esa foto quedará fabulosa.

Quiero volver con fotos muy bonitas.

Carlos y Tracker le enseñarán sitios preciosos.

(Claxon)

(TODOS) ¡Guau, guau!

"Welcome, my friends". Hola, Tracker.

¡Hola, Carlos! -Hola, chicos.

Llegáis justo a tiempo para ayudar con las papayas.

¿Papatas?

Si necesitas una papata, nosotros tenemos cuatro.

Je, je, je, en realidad se refiere a una fruta que se llama papayuelo

o papaya de montaña.

Acabamos de recoger estas.

Probadlas.

¡Qué ricas!

¿Queréis ayudarnos a hacer "papajuice"?

Zumo de papaya.

¡Mmm, "delicious"! Muy rico.

Hemos bajado la fruta desde lo alto del Monte Zigzag,

allí crecen las mejores.

¡Oh! ¡Seguro que van a salir

unas fotos increíbles desde ahí arriba!

¡Tengo que subir!

Es una ruta larga y complicada,

alcaldesa. -Yo la acompañaré.

Es una detalle, Tracker,

pero no querría que te perdieras toda la diversión.

Aunque me vendría bien

que me ayudaran a llevar mis cámaras.

Ese sí parece el compañero de viaje perfecto.

No lo sé, Mula Terca conoce bien el camino, pero...

¡Mula Terca! Que nombre más bonito.

¿Es porque es bella y veloz, grácil y saltarina?

Eh... Es porque es bastante testaruda.

Es amigable, pero solo hace lo que quiere.

"It's very hard".

¿Pero cómo va a ser testaruda una criatura tan adorable?

¿Quién es la mulita más bonita del mundo?

¡Tú, claro que sí!

¿Eh?

(TODOS) Je, je, je.

Qué mono más bobo.

Mula Terca es perfecta.

Vosotros quedaos haciendo zumo, nos irá bien.

Ah, ¡venga, Mula Terca, ponte en marcha!

¡Arre!

Pues nada, cuando quieras, Mula Terca.

La mejor manera de conseguir que Mula Terca se mueva

es con eso.

¿Zanahorias?

"Yes", Mula Terca no se puede resistir.

Usted vaya tirándolas por delante.

¡Sin problema! ¡Era la mejor pícher

del equipo de béisbol de Bahía Aventura!

¡Ah, funciona!

¡Gracias, Tracker!

Tienes que limpiarlas bien, Marshall.

¡Sin problema!

¡Guau, cañones de agua!

Listas para abrirlas.

Y les sacamos las semillas.

¡Sí!

"Perfect!"

Pronto tendremos bastante zumo como para hacer una fiesta.

¡Más papayas, Marshall!

¡Eso está hecho!

¡Ah! ¡Ay!

¡Mmm, "delicious"! ¡Muy rico!

(TODOS) Je, je, je.

¡Oh, bananas!

Necesito una foto.

Oh, ¿tú otra vez?

¡Vale, di "patata"!

Perfecto.

Quieto. Sonríe.

¡Ja, muy bien!

Suficientes fotos de mono.

¿Quieres una, Mula Terca?

No, no, no son para gallinas.

¡Ah, tampoco son para monos!

¡No!

¡Ah, las zanahorias!

Ah, bueno, no permitiré que esto me frene.

A lo mejor podría tentarte con una rica banana,

pero primero una foto.

¡Ay, qué mona estás!

¡Mula Terca!

¡Vuelve aquí con mi gallina!

¡Vamos!

¡Ay, ay, ay!

¡Ah!

Ay...

Ay, qué desastre.

Más vale que llame a Ryder.

¡Vaya, esto va genial!

(Móvil)

Hola, alcaldesa, ¿está haciendo buenas fotos?

"¡Ryder, estoy colgada de un árbol

y Mula Terca ha huido con Chickaletta!"

¡Aguante, alcaldesa,

no hay nada imposible para la Patrulla Canina!

¡Patrulla Canina, al Patrullabús!

(TODOS) ¡Ryder nos necesita!

¡Ay!

¡Cuidado!

¡Ah!

Tengo patas de papaya.

(TODOS) Je, je, je.

(TODOS) ¡Guau, guau!

(TODOS) ¡Guau, guau!

¡Patrulla lista para entrar en acción, señor!

Hay problemas en el Sendero Zigzag.

Mula Terca ha ido con Chickaletta,

y la alcaldesa Goodway está colgada de un árbol.

Tenemos que bajarla de ahí

y luego encontrar a Mula Terca y a Chickaletta.

Para esta misión necesito a...

Skye, usa tu helicóptero y encuentra a los atados.

¡A volar se ha dicho!

También necesitaré a... Chase,

para que uses tu red para recoger a la alcaldesa.

¡Chase siempre alerta!

¡Muy bien, Patrulla Canina, todos a una!

¡Con cuidado!

# ¡Patrulla Canina! # -¡Guau, guau! #

¡Guau, guau, au! # ¡Chase! #

# ¡Guau, guau, guau, guau!

# ¡Guau, guau, guau, guau!

# ¡Guau, guau, guau, guau!

# ¡Guau, guau, guau, guau! #

Je, je, je. # -¡Skye!

# ¡Guau, guau, guau, guau!

# ¡Guau, guau, guau, guau!

# ¡Guau, guau, guau, guau!

# ¡Patrulla Canina! ¡Patrulla Canina! #

(Música de acción)

¡Ay!

Espero que la Patrulla Canina se dé prisa.

Lo siento, Ryder, sigo sin ver nada.

¡Ah, espera!

¡Ah, es Skye!

¡Sonríe!

¡Ay, ay!

¡La encontré, pero daos prisa!

¡La alcaldesa está por ahí, vamos!

¡Vale, Chase, hora de usar tu red!

¡Guau, guau, red!

¡Vale, alcaldesa, salte!

Eh... Es que no puedo.

Oh, parece que la mochila está enganchada al árbol.

Oh, pero tengo un ángulo maravilloso

desde aquí arriba, sonríe, Ryder.

Oh, ¡ah!

Oh, bonitas vistas.

Menos mal que te encanta que te hagan fotos, monito bonito.

Je, je, je.

Ahora vamos a por Mula Terca y Chickaletta.

Skye... "Voy subiendo por el sendero".

Si yo fuera una mula, ¿por qué camino iría?

¡Por ahí!

¡Las veo! ¡Oh, no!

¡Ryder, las he encontrado!,

pero están sobre un puente colgante que no parece demasiado seguro.

¡Oh, no, mi pobre Chickaletta!

"No pasa nada, está dormida y a salvo".

Tenemos que sacar a Chickaletta y a Mula Terca del puente.

"Puedo levantar a Chickaletta con mi helicóptero,

pero no puedo decir lo mismo de la Mula Terca".

Tengo una idea, pero necesitaremos ayuda.

Llamaré a Tracker.

"Hello, Ryder. Soy todo oídos, I'm all ears".

¿Listo para volar, Tracker?

"Yes", listo.

¡La ayuda va en camino, Chickaletta!

¡Oh, no! ¡Yo te cojo!

¡Te tengo!

¡Oh, Chickaletta, estás a salvo!

Gracias, Tracker.

¿Pero y la pobre Mula Terca?

Hay que conseguir que se mueva.

Alcaldesa Goodway, ¿le quedan zanahorias?

Lo siento, se me cayeron todas por el precipicio.

¡Pues iremos a por ellas!

¡Skye, Tracker, hora de dar una vuelta!

¿La ves, Tracker?

"Yes, over there", por ahí.

¡Un poco más cerca!

¡Más cerca!

"It's perfect!"

¡Guau, cables!

¡Las tengo, "I've got it"! ¡Vamos a mover esa mula!

¡Oye, Mula Terca!

¡Mira lo que tengo!

(AMBOS) ¡Oh!

¡Ryder, lo has logrado!

Cuando tenga algún problema, haga ¡hiaaa!, y vendremos.

(TODOS) Je, je, je.

Ahora que Mula Terca está a salvo, ¿quién quiere zumo?

Oh, yo quiero. ¡Ñammm!

¡Mmm! ¿Estás haciendo más zumo de papaya?

Podría beberlo todo el día.

No, este es especial para Mula Terca,

"it's carrot juice", zumo de zanahoria.

¡Eh, chicos! ¿Quién quiere ver las fotos de la alcaldesa?

Uy, el mono se coló en esa.

Y en esa. Y en esa.

¿El mono sale en todas las fotos?

En esa no, alcaldesa. Sí,

es una foto estupenda, en acción.

(TODOS) Je, je, je.

"LA PATRULLA ARREGLA EL TEJADO"

Je, je, je, lo siento, Garbie,

corderitos, enseguida os doy la cena,

pero antes tengo que guardar el maíz

en el silo, rápido.

Je, je, te voy a decir por qué,

para impedir que se lo coman esos cuervos.

Oh, es hora de volver a llenar el cubo.

¡Ah!

¡Ay!

¡No!

¡Oh, no, le he arrancado el tejado al silo!

Ahora el maíz está a merced de esos pájaros hambrientos.

¡Marchaos, fuera! ¡Largo de aquí!

¡Alejaos del maíz!

Oh, no, han llamado a sus amigos.

Je, será mejor que llame a la Patrulla Canina.

¡Guau, guau! -Je, je, je.

Listos o no, allá voy.

¡Bu, te veo!

Hum, aquí no hay nadie.

Se os da muy bien esconderos.

(AMBOS) Je, je.

¡Pero os encontraré!

Porque soy el mejor jugador de "Bu, te veo"

de bahía...

¡Ajá!

¡Te pillé!

¿Eh?

¡Bu! ¡Ay!

(TODOS) Je, je, je.

Qué buena, Rubble, ahora te toca ligártela.

¡Sí!

Uno, dos,

tres... A mí nunca me encontrará.

Es el escondite perfecto.

Siete, ocho... ¿Eh?

Oh, una pausa, chicos.

Hola, granjero Al, ¿qué hay?

"El problema es lo que ya no hay",

"el tejado de mi silo se ha caído

y los pájaros se están comiendo mi maíz".

"Tengo que arreglarlo, y además deprisa. ¡Fuera!"

Tranquilo, granjero Al,

¡no hay nada imposible para la Patrulla Canina!

¡Patrulla Canina, al centro de mando!

(TODOS) ¡Ryder nos necesita!

¡Guau, guau! ¡Ay!

(TODOS) ¡Guau, guau! Ay, ay...

(TODOS) ¡Cuidado! -¡Que viene!

¡Ay!

Eso ha sido intenso.

(TODOS) Je, je, je.

(Música de acción)

¡Patrulla lista para entrar en acción, señor!

Gracias por venir tan rápido.

Hay que salvar el maíz del granjero Al,

el tejado de su silo se ha caído por accidente

y los pájaros se están comiendo el maíz.

Para esta misión necesito a...

Chase.

Usarás tu megáfono para ahuyentar a los pájaros.

¡Chase siempre alerta para espantar a los pájaros!

Rocky.

Usa tus herramientas y tus cosas recicladas

para hacer un gran espantapájaros.

Eso los alejará lo suficiente para arreglar el tejado.

¡Luz verde y adelante!

Y... Skye,

usa el gancho de tu helicóptero para colocar el tejado en su sitio.

¡Guau! ¡A volar se ha dicho!

¡Muy bien! ¡Patrulla Canina, todos a una!

(TODOS) ¡Guau, guau!

# ¡Patrulla Canina! #

¡Guau, guau, guau!

# ¡Guau, guau, guau, guau!

# ¡Guau, guau, guau, guau!

# ¡Guau, guau, guau, guau!

# ¡Guau, guau, guau, guau! #

¡Guau, guau!

# ¡Chase! # ¡Guau, guau, guau, guau!

# ¡Guau, guau, guau, guau!

# ¡Guau, guau, guau, guau!

# ¡Guau, guau, guau, guau!

# ¡Guau, guau, guau, guau!

# ¡Rocky! # ¡Guau, guau, guau, guau!

# ¡Guau, guau, guau, guau!

# ¡Guau, guau, guau, guau!

# ¡Patrulla Canina! ¡Patrulla Canina! #

(Música de acción)

¡Largo, pájaros, ese maíz no es para vosotros!

¡Oh, no, he perdido otra mazorca!

¡Patrulla Canina, llegáis a tiempo

para perseguir a esa "patrulla corvina"!

Así podré reparar el tejado del silo

y colocarlo.

Chase, usa tu megáfono para asustar a esos pájaros.

¡Guau, megáfono!

¡Fuera, pájaros, fuera!

¡Hora de irse a casa!

¡Alejaos del silo!

¡También va por ti, gaviota!

Buen trabajo, Chase, sigue así.

Gracias, Ryder, pero me temo que no se han ido muy lejos.

Cierto, por eso debemos hacer un espantapájaros, y deprisa.

¡Yo me encargo! Usa lo que necesites, Rocky.

Con esta ropa haremos un espantapájaros genial.

¡Guau, pinza!

La rellenaré de heno. Genial, Rocky.

Necesitaremos algo para sujetar el espantapájaros al silo.

Marshall, necesito tu escalera, ¡ven aquí rápido!

"¡A toda mecha!"

¡Fuera, pájaros!

¡Marchaos, venga!

Ryder, creo que mis gritos ya no asustan a los pájaros.

A lo mejor puedo ayudar.

¡Se acabó el maíz, cuervos!

¡Qué bien, has hecho que se vayan, Skye!

¿Cómo va el espantapájaros, Rocky?

¡Ya casi está! Le falta la cabeza.

¡Antes de tirarlo, reciclarlo!

Este viejo saco servirá.

Daos mucha prisa, chicos, los cuervos están volviendo.

¡Que eso no es vuestro!

Vale, solo necesita un cara.

¡Guau, rotulador!

¡Menudo espantapájaros!

Y además viste muy bien. ¡Ja!

Parece mi peto de los domingos.

Je, je, je.

Justo a tiempo, Marshall.

Rocky, pon a nuestro amigo en la escalera.

Vale, espantapájaros, hora de pasear.

¡Marshall levántalo todo lo que puedas!

¡Guau, escalera!

¡Funciona, qué bien!

¡Justo a tiempo, Patrulla Canina!

Acabo de arreglar el tejado y podemos colocarlo.

Vale, Skye, levanta el tejado

hasta su sitio.

"¡Eso está hecho, Ryder!"

Próxima parada: lo alto del silo.

Uy, pesa mucho, necesitaré más potencia.

¡Oh, no, el espantapájaros se está vaciando!

Uy, creo que el espantapájaros ha dimitido.

¡Ryder, los cuervos están en el maíz!

No puedo colocar el tejado sin encerrarlos dentro.

¡Guau, megáfono!

¡Pájaros, marchaos todos de ahí! ¡Eso es!

¡Marshall, intenta meterte en el peto

y hacer de espantapájaros!

¡Listo para un, guau, guau, trabajo de espantapájaros!

¡Venga, pájaros, por favor!

¿Qué tal estoy?

Je, je, das más risa que miedo,

pero podría funcionar con los pájaros.

¡Lo descubriremos!

¡Bu, pajaritos, bu, os veo!

¡Fuera, largo, largo de aquí!

¡Bu!

(AMBOS) ¡Buen trabajo, Marshall! ¡Muy bien!

Je, je, se me da bien espantar cuervos,

y también gaviotas, je, je.

¡Un tejadito, marchando!

¡Jo, jo, qué bien!

¡Gracias, Patrulla Canina!

Ahora terminaré de almacenar el resto del maíz en el silo.

¿Qué hay? Soy yo, corderito.

¿Eh?

¡Oh, corderito, vuelve!

¡No te preocupes, rescataré a tu lanudo amiguito!

¡Oh!

¡Oh, no, el águila se lo ha llevado!

¡Oh, no! ¡Pobrecito mío!

¡Skye, vuela hasta el águila y no pierdas de vista el cordero!

No me gusta esa águila,

pero el corderito necesita mi ayuda.

¡Tengo el águila a la vista, Ryder!

Lleva el cordero en sus garras.

¡Genial, Skye!

¡Síguela hasta su nido y podremos rescatar al cordero!

¡Espantapájaros Marshall, tengo un trabajo más para ti!

¡Ryder, el águila está en su nido!

¡Genial, vuelve con nosotros!

¡Es hora de la operación "Espanta águilas"!

¡Bu, te veo!

¡Ay!

¡Ha funcionado! Marshall ahuyentó al pájaro.

¡El águila se fue espantada!

Pues casi espanta al espantapájaros.

¡Aguanta, Marshall!

¡Coge al cordero y volvamos a la granja!

¡Yo me encargo!

Vale, corderito, es hora de volver a casa.

¡Vale, Skye, hora de levantar al corderito!

¡Un cordero perdido, marchando, granjero Al!

¡Te tengo!

Ah, hola, corderito.

Parece que has tenido un buen vuelo.

Y hasta has cenado, je, je.

Gracias, Patrulla Canina por salvar a este pequeñín

y mi cosecha de maíz.

¡De nada! Si el silo se vuelve a quedar sin tejado,

solo tienes que aullar.

Oíd, ¿quién quiere maíz para cenar? ¡Tengo de sobra!

(TODOS) ¡Guau, guau!