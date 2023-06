La patrulla salva a los goodways en la nieve

# Ya está aquí, ya llegó

# la Patrulla Canina.

# Si hay algún problema

# en Bahía Aventura,

# la Patrulla Canina

# va a solucionar.

# Marshall, Rubble, Chase, Rocky, Zuma, Skye, ¡sí! Acudirán.

# Ya está aquí, ya llegó

# la Patrulla Canina.

# Ya está aquí, ya llegó,

# vamos todos, haz una.

# No hay nada que no pueda hacer.

# Juntos lo conseguirán.

# Todo bajo control. # Oh, oh, oh.

# Ya está aquí. # Oh, oh, oh.

# Ya llegó. # "LA PATRULLA CANINA"

"LA PATRULLA SALVA A LOS GOODWAY EN LA NIEVE"

Muy bien, chicos,

ya he quitado la nieve para que podáis jugar.

(TODOS) ¡Au! -¡Gracias, Ryder!

Venga, me la quedo.

Cuando yo os toque, tenéis que quedaros congelados

hasta que os toque otro cachorro. ¡Preparados!

¡Listos, ya! Je, je, je.

¡Guau! ¡Congelado!

¡Jo, que alguien me descongele!

Ya voy, Zuma.

¡Guau!

Lo siento, yo también estoy congelada.

¡Ay!

¡Congelado! Ay.

Voy a descansar un ratito.

Chócala, je, je.

¡Tú también! Je, je.

¡Faltas tú!

¡Guau, guau!

¡Ay!

¡Descongelado! ¡Gracias!

¡"Espatacular"! -¡Gracias!

¡Congelado!

Decid: "Patata".

(TODOS) ¡Patata!

Estupendo.

¿A quién le apetece una excursioncita?

¡A mí! -¡A mí, a mí!

Y a mí. Jake, volveremos a la hora de almorzar.

Vale, alcaldesa Goodway, seguid las banderas

y pasadlo bien.

Desde luego que sí, hace un día magnífico y soleado.

Sí.

Pero tened mucho cuidado,

en la montaña, las tormentas de nieve llegan sin avisar.

Buen consejo, Everest.

Pero hemos venido preparados por si hiciera mal tiempo.

¿Verdad que sí, Chickaletta?

Pasear por la montaña es maravilloso.

¡Ah, respirad bien este aire tan puro!

(AMBOS) ¡Ah!

¡Mira, tita alcaldesa!

¿Qué es esa cosa que brilla tanto, allí?

Oh, el mapa indica

que aquí hay un riachuelo.

Se habrá congelado y por eso brilla.

Vamos a verlo.

¡No, Chickaletta, eso no es otra gallinita, eres tú!

Bien, quedaos aquí

mientras yo compruebo que no hay peligro.

Sí, veo que este riachuelo está totalmente congelado.

(AMBOS) ¡Qué guay!

Es muy bonito.

Os haré una foto.

A ver esas sonrisas. (AMBOS) ¡Patata!

Je, je. -¡Ay, caramba!

¿De dónde ha salido este viento?

Refugiémonos hasta que pase.

Podemos meternos aquí.

Everest tenía razón,

las tormentas de nieve aparecen de repente.

Ya ha pasado la tormenta, tita alcaldesa.

¡Fantástico, sigamos con el paseo!

Vale, pero... Eh...

¿Cuál es el camino?

¡Oh, no, el viento ha tirado las banderas al suelo!

Oh, el GPS de mi móvil nos indicará el camino.

¡Ay!

¡Oh, no!

¡El águila se ha llevado tu móvil!

¿Qué vamos a hacer ahora?

Esperaremos aquí.

Le dije a Jake que llegaríamos para almorzar,

si para entonces no estamos, seguro que viene a buscarnos.

¡Qué guay! -¡Muy bien!

Mientras tanto, tenemos ropa de abrigo para la nieve,

unas barritas de avena y un lugar para cobijarnos.

Oh, muy bien pensado, Chickaletta,

hay que avisar de nuestra posición.

Tres pitidos de este silbato bastarán.

Bueno, ya es la hora de almorzar.

¿Han llegado los Goodway? -Todavía no.

Deben de estar a punto de volver.

Eh... Los llamaré para que me digan por dónde van.

"Alcaldesa Goodway,

¿está usted ahí?"

Algo va mal.

¡Hay que llamar a la Patrulla Canina!

(Móvil)

Hola, Jake, hola, Everest, ¿qué tal?

"Hola, Ryder. Los Goodway no han vuelto aún

de su excursión por la nieve".

"Jake ha llamado a la alcaldesa, pero no ha respondido".

Localizaré la señal GPS del móvil de la alcaldesa.

La señal proviene de esa colina.

Pero eso está muy alejado del camino.

¿Cómo habrán llegado hasta allá arriba?

No lo sé, pero lo averiguaremos.

¡No hay montaña imposible para la Patrulla Canina!

¡Patrulla Canina, al centro de mando!

(TODOS) ¡Ryder nos necesita!

¡Yuju, ay!

¡Guau, despacio! ¡Cuidado!

¡Ay! Ay.

Pronóstico del tiempo: caerá nieve y también un Marshall.

(TODOS) Je, je, je.

(Música de acción)

¡Patrulla lista para entrar en acción, señor!

Gracias por venir tan rápido.

La alcaldesa y los gemelos

no han vuelto de su paseo por la nieve,

no contestan al teléfono

y la señal GPS viene de una colina.

¡Oh, no!

Por eso tenemos que averiguar qué ha pasado.

Para esta misión necesito a...

Skye.

Usa tu helicóptero para sobrevolar la colina

y buscar a los Goodway.

¡Guau, a volar se ha dicho!

Everest,

usarás tu quitanieves para buscar en la montaña,

tú la conoces bien.

¡Ni el hielo ni la nieve a mí me detienen!

¡Muy bien, Patrulla Canina, todos a una!

(TODOS) ¡Guau, guau!

(Música de acción)

¡Moto de nieve!

¡Ryder, no veo a los Goodway por ningún lado!

Lo único que veo es un nido.

¿Qué es eso?

¡Es el móvil de la alcaldesa!

¡Buen trabajo, Skye!

¡Cógelo, nos ayudará a encontrar a los Goodway!

"¡Recibido, Ryder!"

Encantada de verte, aguilita.

Lo siento, pequeña, no es un columpio.

Venga, peque, tienes que volver a tu nido.

¡Ups! Tendré que aterrizar para coger el móvil.

Antes de que vuelva la mamá águila.

No tengas miedo, aguilita,

solo voy a coger ese móvil.

¡Oh, no!

¡Debo despistar a la mamá águila!

Oh, con tanto pitido

seguro que nos encuentran en un periquete.

¿Eh? ¿Qué habéis hecho ahí?

¡Una supergallina de nieve, voladora!

Así, si vienen a buscarnos desde el cielo,

podrán ver dónde estamos.

Y que lo digas, Chickaletta.

Julia y Julius son unos niños la mar de listos.

Y llevan el arte en las venas, como todos los Goodway.

Gracias, Skye. Veamos qué es lo que podemos hacer.

Oh, ha hecho unas cuantas fotos.

Ahí estamos en la cabaña.

¡El águila cogió el móvil y se lo llevó a su nido!

Por eso cuando la llamamos no cogió el teléfono.

Esta es la última foto de los gemelos.

¡Oh, Ryder

sé dónde está el riachuelo que sale en la foto!

¡Cerca del sendero principal! ¡Seguidme!

(Pitidos)

¿Oyes eso? ¡Es el silbato de emergencia!

¡A lo mejor son los Goodway!

Skye, ¿ves algo desde ahí arriba?

¡Ya los veo!

¡Ryder, están justo debajo!

¡Oh, es la Patrulla Canina!

¡Vienen a rescatarnos! -¡Qué bien!

¡Julia, Julius, estamos salvados!

¡Chickaletta!

¡Ay, ay, ay!

(AMBOS) ¡Te ayudaremos, tita alcaldesa!

¡Ah!

¡Ah!

¡Yupi! -¡Ay!

¡Oh, no!

¡Ryder, los Goodway se deslizan por el riachuelo!

¡Y se dirigen a una catarata!

¡Vamos para allá!

¡Hay que impedir que se caigan por la catarata!

Everest, lanza tu gancho a ese árbol

y luego lleva la cuerda hasta ese otro árbol.

¡Claro, Ryder!

¡Guau, snowboard!

¡Guau, gancho!

¡Cogeos de las manos, chicos!

Oh, je, je.

Vaya, esto ha sido... (AMBOS) ¡Genial!

Me alegro de que lo hayáis pasado bien, je.

Bueno, a ver si puedo levantarme con estas... ¡Ay!

(TODOS) Je, je, je.

Tita alcaldesa, ha sido muy diver lo de perdernos y que nos rescaten.

¿Podemos hacerlo otra vez?

Yo diría que la alcaldesa y Chickaletta

ya han tenido suficiente diversión por hoy.

(AMBOS) ¡Gracias por rescatarnos!

No hay de qué.

Si tenéis algún problema, haced...

Y vendremos.

(TODOS) Je, je, je.

"LA PATRULLA SALVA EL ESTANQUE DE LOS PATOS"

(Música alegre)

¿Eh?

¡Ah!

¿Estáis todos bien?

¿Qué es ese ruido?

¡Oh, el estanque!

¡Se está secando!

¡Debo llamar a la Patrulla Canina!

¡Mmm!

¿Os gustan los huesos de chuche?

¡Mucho!

¡No hay nada como un huesecito helado

para refrescarte, con este calor!

¡Si os bañáis estaréis mucho más fresquitos!

¡Mirad esto!

¡Sí! ¡Yupi! ¡Yuju!

No, gracias, no me apetece mojarme.

¡Pero es muy diver!

Rocky, es genial,

deberías probarlo. ¡Ay!

¡Puaj! Creo que ya lo he probado.

Je, je. Uy.

(TODOS) Je, je, je.

(Móvil)

(Móvil)

Hola, granjero Al.

"¡Ryder, es una patotástrofe!"

"¡El estanque se ha secado del todo!"

"Mamá pato y sus patitos no tienen a dónde ir,

y se me cayeron al suelo mis fardos de heno".

¡No se preocupe, granjero Al,

no hay estanque imposible para la Patrulla Canina!

¡Patrulla Canina, al centro de mando!

(TODOS) ¡Ryder nos necesita!

¡Ay, ay, ay!

(TODOS) ¡Guau, guau!

¡Cuidado!

¡Ay! ¡Ay!

¡Abran paso a la pirámide de perritos!

(TODOS) Je, je, je.

(Música de acción)

¡Patrulla lista para entrar en acción, señor!

Gracias por venir tan rápido.

Se ha secado el estanque de los patos.

Tenemos que averiguar qué ha pasado

para poder ayudar a los patitos.

Para esta misión necesito...

¡A Zuma!

Usa el aerodeslizador

para hacer una piscina donde se bañen los patitos.

¡Preparados, listos y a mojar a esos patitos!

También necesito a...

Marshall, usarás tus cañones de agua

para llenar la piscina.

¡Listo para un rescate pasado por agua!

Y a Rocky.

Usarás el montacargas

para quitar los fardos de heno de la carretera.

¡Luz verde y adelante!

¡Muy bien, Patrulla Canina, todos a una!

(TODOS) ¡Guau, guau!

(Música de acción)

¡Ryder, menos mal que has llegado muy pronto!

No se preocupe, granjero Al.

Rocky, ¿listo para coger esos fardos?

Pues claro.

Te agradezco mucho que me ayudes, Rocky,

mis vacas tienen un hambre terrible.

Tranquilo. Me siento muy bien por ayudarle. Je, je.

Pobres patitos, el estanque no tiene ni gota de agua.

Parece que la tortuga y la ranita tienen calor.

Hay que llenar la piscina.

¡Guau, guau, piscina!

¡Guau, cañones de agua!

¡Adentro, chicos, el agua está superfresquita!

Gracias, Marshall.

Zuma, echemos un vistazo al estanque.

¿Qué es ese ruido?

¡Mirad, creo que el agua se salió por esa tubería!

Así me gustan a mí los estanques, sin agua.

¡Ay!

¡Puaj! (TODOS) Je, je, je.

Eso podría ser una pista.

A ver si hay agua en esa tubería.

¡Vaya, está muy oscuro ahí abajo!

Y hay mucho eco.

Si hay eco, es que está vacía.

Si tuviéramos algo pequeño que pudiera entrar a investigar...

Chase espía, os necesitamos a ti y al dron.

"¡Chase espía siempre alerta!"

¡Guau, dron!

Muy bien, ahora veamos por dónde va.

¡Eh! La tubería llega hasta unos túneles.

Y el GPS indica que los túneles pasan por debajo de Bahía Aventura.

¡Eso es, gatitos, corred!

¡Corred como el viento!

¡Cuanto más corráis, más agua traeréis!

¡Y necesito mucha para construir

el mayor y más acuático tobogán de agua del mundo!

Ja, ja, ja. ¡Venga, más agua! ¡Deprisa, deprisa!

¿Hasta dónde va a poder llegar el dron?

Hasta ahí.

El dron ha chocado contra algo

que bloquea los túneles.

¿Crees que es lo mismo que está bloqueando el agua?

Tal vez, pero lo mejor es ir a comprobarlo.

Zuma, demos un paseo por los túneles.

¡Mola!

Esta es la entrada a los túneles, sígueme.

El dron tiene que estar por aquí cerca.

Y además nos estamos acercando a... (AMBOS) Ciudad Niebla.

Parece que alguien ha desviado el agua a propósito.

Un momento,

si el agua ya no está yendo hacia el estanque,

¿hacia dónde va ahora?

Buen trabajo bloqueando los túneles, gatitos.

Ese estanque no necesita agua, ¡pero mi tobogán sí!

Je, je, je.

¡Rápido, felinos, más agua!

¡Vuestro alcalde está listo

para darse el chapuzón más refrescante de todos!

Si quitamos un par de tablones,

el agua volverá a su cauce.

¡Y el estanque de los patitos volverá a llenarse!

¡Gran idea, Ryder!

Ten cuidado, Zuma, no queremos que salga todo el agua de golpe.

Vale.

Genial. Ahora salgamos de aquí

antes de que los túneles se llenen de agua.

¡Bien! ¡Yuju!

Tranquilos, amiguitos,

Ryder os devolverá vuestro estanque.

¡Agua, agua, agua!

Je, je, je.

¡Yuju!

¡Ya está todo listo!

¡El tobogán de agua más grande del mundo!

¡Y es solo mío!

¡Más rápido, gatitos!

¡Quiero ver más agua! ¡Agua, mi agua!

¿Eh? ¿Qué ha pasado?

¿Qué habéis hecho, gatitos? ¿Dónde está mi agua?

Oh, qué monos.

Mirad, el estanque vuelve a estar lleno.

¿Pero a dónde había ido a parar el agua?

A Ciudad Niebla.

Creo que el alcalde Humdinger

está volviendo a hacer de las suyas.

¡Socorro!

¡Y parece que necesita ayuda!

¡Chicos, adelante!

¡Aguantad, gatitos!

¡Vuestro alcalde no dejará que os coléis...

por el desagüe!

¡Ah, porras, me he quedado atascado!

¡Ay!

¡Alcalde Humdinger!

¡Ay, ya era hora de que aparecierais!

¡Salvad a mis gatitos!

¡Ahora mismo, alcalde!

¡Zuma! Saca a los gatitos del desagüe con tu salvavidas.

¡No va a pasar nada, gatitos, os vamos a rescatar!

¡Guau, guau, salvavidas!

Como el agua ya está en el estanque,

lo que llueve ahora son gatitos. Je, je, je.

Oh, no hay de qué.

¡Olvidaos de los gatitos! ¿Qué pasa conmigo?

¡Estoy atascado en este tobogán

porque alguien me ha robado mi agua,

la que estaba cogiendo de los túneles!

¿Su agua? ¡Es el agua del estanque!

Ah, vale, lo siento.

Pero yo solo la quería para mi tobogán de agua.

Y ahora estoy atascado. ¡Y tengo calor!

¡Bajadme de aquí!

Porfa.

¡No hay problema, le ayudaremos!

Chase, lleva el gancho hasta el alcalde Humdinger.

¡Guau, trepadoras!

¡Sujételo fuerte! ¡Guau, recoger gancho!

¡Ah!

Ay, ay... Gracias.

No hay de qué, alcalde Humdinger.

¡Si tiene algún problema solo tiene que avisarnos!

Pero a la próxima, deje el agua en el estanque.

Muy bien, pero ahora me vendría bien darme un bañito.

¡Oh!

Ah...