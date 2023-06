"LA PATRULLA SALVA EL ESTANQUE DE LOS PATOS"

(Música alegre)

¿Eh?

¡Ah!

¿Estáis todos bien?

¿Qué es ese ruido?

¡Oh, el estanque!

¡Se está secando!

¡Debo llamar a la Patrulla Canina!

¡Mmm!

¿Os gustan los huesos de chuche?

¡Mucho!

¡No hay nada como un huesecito helado

para refrescarte, con este calor!

¡Si os bañáis estaréis mucho más fresquitos!

¡Mirad esto!

¡Sí! ¡Yupi! ¡Yuju!

No, gracias, no me apetece mojarme.

¡Pero es muy diver!

Rocky, es genial,

deberías probarlo. ¡Ay!

¡Puaj! Creo que ya lo he probado.

Je, je. Uy.

(TODOS) Je, je, je.

(Móvil)

(Móvil)

Hola, granjero Al.

"¡Ryder, es una patotástrofe!"

"¡El estanque se ha secado del todo!"

"Mamá pato y sus patitos no tienen a dónde ir,

y se me cayeron al suelo mis fardos de heno".

¡No se preocupe, granjero Al,

no hay estanque imposible para la Patrulla Canina!

¡Patrulla Canina, al centro de mando!

(TODOS) ¡Ryder nos necesita!

¡Ay, ay, ay!

(TODOS) ¡Guau, guau!

¡Cuidado!

¡Ay! ¡Ay!

¡Abran paso a la pirámide de perritos!

(TODOS) Je, je, je.

(Música de acción)

¡Patrulla lista para entrar en acción, señor!

Gracias por venir tan rápido.

Se ha secado el estanque de los patos.

Tenemos que averiguar qué ha pasado

para poder ayudar a los patitos.

Para esta misión necesito...

¡A Zuma!

Usa el aerodeslizador

para hacer una piscina donde se bañen los patitos.

¡Preparados, listos y a mojar a esos patitos!

También necesito a...

Marshall, usarás tus cañones de agua

para llenar la piscina.

¡Listo para un rescate pasado por agua!

Y a Rocky.

Usarás el montacargas

para quitar los fardos de heno de la carretera.

¡Luz verde y adelante!

¡Muy bien, Patrulla Canina, todos a una!

(TODOS) ¡Guau, guau!

# ¡Patrulla Canina! #

¡Guau, sí!

# ¡Guau, guau, guau, guau!

# ¡Patrulla Canina! # -¡Guau, guau, sí!

# ¡Guau, guau, guau, guau!

# ¡Guau, guau, guau, guau! # ¡Guau!

¡Guau!

# ¡Zuma! # ¡Guau, guau, guau, guau!

# ¡Guau, guau, guau, guau!

# ¡Guau, guau, guau, guau!

# ¡Patrulla Canina! # ¡Guau, guau, guau, guau!

# ¡Guau, guau, guau, guau!

# ¡Rocky! # ¡Guau, guau, guau, guau!

# ¡Guau, guau, guau, guau!

# ¡Guau, guau, guau, guau!

# ¡Patrulla Canina! ¡Patrulla Canina! #

(Música de acción)

¡Ryder, menos mal que has llegado muy pronto!

No se preocupe, granjero Al.

Rocky, ¿listo para coger esos fardos?

Pues claro.

Te agradezco mucho que me ayudes, Rocky,

mis vacas tienen un hambre terrible.

Tranquilo. Me siento muy bien por ayudarle. Je, je.

Pobres patitos, el estanque no tiene ni gota de agua.

Parece que la tortuga y la ranita tienen calor.

Hay que llenar la piscina.

¡Guau, guau, piscina!

¡Guau, cañones de agua!

¡Adentro, chicos, el agua está superfresquita!

Gracias, Marshall.

Zuma, echemos un vistazo al estanque.

¿Qué es ese ruido?

¡Mirad, creo que el agua se salió por esa tubería!

Así me gustan a mí los estanques, sin agua.

¡Ay!

¡Puaj! (TODOS) Je, je, je.

Eso podría ser una pista.

A ver si hay agua en esa tubería.

¡Vaya, está muy oscuro ahí abajo!

Y hay mucho eco.

Si hay eco, es que está vacía.

Si tuviéramos algo pequeño que pudiera entrar a investigar...

Chase espía, os necesitamos a ti y al dron.

"¡Chase espía siempre alerta!"

¡Guau, dron!

Muy bien, ahora veamos por dónde va.

¡Eh! La tubería llega hasta unos túneles.

Y el GPS indica que los túneles pasan por debajo de Bahía Aventura.

¡Eso es, gatitos, corred!

¡Corred como el viento!

¡Cuanto más corráis, más agua traeréis!

¡Y necesito mucha para construir

el mayor y más acuático tobogán de agua del mundo!

Ja, ja, ja. ¡Venga, más agua! ¡Deprisa, deprisa!

¿Hasta dónde va a poder llegar el dron?

Hasta ahí.

El dron ha chocado contra algo

que bloquea los túneles.

¿Crees que es lo mismo que está bloqueando el agua?

Tal vez, pero lo mejor es ir a comprobarlo.

Zuma, demos un paseo por los túneles.

¡Mola!

Esta es la entrada a los túneles, sígueme.

El dron tiene que estar por aquí cerca.

Y además nos estamos acercando a... (AMBOS) Ciudad Niebla.

Parece que alguien ha desviado el agua a propósito.

Un momento,

si el agua ya no está yendo hacia el estanque,

¿hacia dónde va ahora?

Buen trabajo bloqueando los túneles, gatitos.

Ese estanque no necesita agua, ¡pero mi tobogán sí!

Je, je, je.

¡Rápido, felinos, más agua!

¡Vuestro alcalde está listo

para darse el chapuzón más refrescante de todos!

Si quitamos un par de tablones,

el agua volverá a su cauce.

¡Y el estanque de los patitos volverá a llenarse!

¡Gran idea, Ryder!

Ten cuidado, Zuma, no queremos que salga todo el agua de golpe.

Vale.

Genial. Ahora salgamos de aquí

antes de que los túneles se llenen de agua.

¡Bien! ¡Yuju!

Tranquilos, amiguitos,

Ryder os devolverá vuestro estanque.

¡Agua, agua, agua!

Je, je, je.

¡Yuju!

¡Ya está todo listo!

¡El tobogán de agua más grande del mundo!

¡Y es solo mío!

¡Más rápido, gatitos!

¡Quiero ver más agua! ¡Agua, mi agua!

¿Eh? ¿Qué ha pasado?

¿Qué habéis hecho, gatitos? ¿Dónde está mi agua?

Oh, qué monos.

Mirad, el estanque vuelve a estar lleno.

¿Pero a dónde había ido a parar el agua?

A Ciudad Niebla.

Creo que el alcalde Humdinger

está volviendo a hacer de las suyas.

¡Socorro!

¡Y parece que necesita ayuda!

¡Chicos, adelante!

¡Aguantad, gatitos!

¡Vuestro alcalde no dejará que os coléis...

por el desagüe!

¡Ah, porras, me he quedado atascado!

¡Ay!

¡Alcalde Humdinger!

¡Ay, ya era hora de que aparecierais!

¡Salvad a mis gatitos!

¡Ahora mismo, alcalde!

¡Zuma! Saca a los gatitos del desagüe con tu salvavidas.

¡No va a pasar nada, gatitos, os vamos a rescatar!

¡Guau, guau, salvavidas!

Como el agua ya está en el estanque,

lo que llueve ahora son gatitos. Je, je, je.

Oh, no hay de qué.

¡Olvidaos de los gatitos! ¿Qué pasa conmigo?

¡Estoy atascado en este tobogán

porque alguien me ha robado mi agua,

la que estaba cogiendo de los túneles!

¿Su agua? ¡Es el agua del estanque!

Ah, vale, lo siento.

Pero yo solo la quería para mi tobogán de agua.

Y ahora estoy atascado. ¡Y tengo calor!

¡Bajadme de aquí!

Porfa.

¡No hay problema, le ayudaremos!

Chase, lleva el gancho hasta el alcalde Humdinger.

¡Guau, trepadoras!

¡Sujételo fuerte! ¡Guau, recoger gancho!

¡Ah!

Ay, ay... Gracias.

No hay de qué, alcalde Humdinger.

¡Si tiene algún problema solo tiene que avisarnos!

Pero a la próxima, deje el agua en el estanque.

Muy bien, pero ahora me vendría bien darme un bañito.

¡Oh!

Ah...