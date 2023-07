La patrulla canina - La superpatrulla al máximo: La patrulla contra la cúpula

LA SUPERPATRULLA AL MÁXIMO

"LA PATRULLA CONTRA LA CÚPULA"

Les habla la reportera Hailey Dailey,

informando en directo desde la cafetería del señor Porter.

Esta es la tarta de ruibándanos,

porque lleva ruibarbos y también arándanos.

(TODOS CELEBRAN)

¡Mordisquitos!

Lo siento mucho, señor Porter.

-No importa, por eso he protegido todas mis tartas,

para que nadie meta los dedos ni tampoco las patas.

(MAÚLLA MOLESTA)

Y hablando de patas, ¿y la Patrulla Canina?

Venga, mordisquitos, vamos a avisarlos.

Muy bien, Rocky, ¿listo?

Listo. Aspirador al revés.

Las burbujas parecen un muñeco de nieve.

Y esa parece un gusano gigante.

-Parece que Rubble lleva una por sombrero.

(TODOS RÍEN)

Quédate en la furgo, échate una siesta y, cuando te despiertes,

ya estaremos en el centro de mando.

(RÍE Y TOSE) Bola de pelo...

El imitagato ha vuelto.

Y esta vez pienso... -Ah, hola imitagato.

-Precisamente, iba a robar... Quiero decir, probar una tarta.

-Mucha suerte si quieres conseguir esas tartas.

Están protegidas por unas cúpulas insondables.

¡Eso es!

Usaré una cúpula para que esos perritos tan pesados

no vuelvan a acercarse a Hailey.

-Uh, parece que estás tramando un plan muy maléfico. (RÍE)

Y huele a tarta.

-Primero, necesito mis herramientas de energía.

Después, las fundo todas...

Y ahora les daré forma.

¡Ya está! Mi supercúpula de energía ya está... ¡Superlista!

(RISA MALÉVOLA)

¿Qué es eso?

-Me ha salido a pedir de bigotes.

Hailey está dentro y la patrulla pesada fuera.

-Y ha vuelto tu ayudante.

-¿Mininiebla? Te has puesto el traje muy rápido.

-Es que siempre lo llevo en el trasportín, por si acaso.

-Pues hoy no me sirves de... ¡Espera!

Puede que sí.

-Oh, qué bien, me vas a dar supepoderes.

Superremolino de energía.

Serás el vigilante, Mininiebla.

Es la única forma de entrar y salir.

Tengo que ir a por mi cámara.

(ASOMBRADA) Oh, no, mordisquitos ha desaparecido...

¡Mordisquitos, Mordisquitos!

Estás aquí. Me has dado un buen susto.

-Hemos oído un estruendo

y compruebo que esta curiosa cúpula ha dejado fuera a Wally.

-Ahí está mi Chicaleta preciosa.

Seguro que está muerta de miedo.

Llamaré a la Patrulla Canina.

(Teléfono)

Hola, alcaldesa Goodway, ¿va todo bien?

No, es terrible, una enorme, eh... cúpula ha cubierto Bahía Aventura.

Algunos se han quedado fuera, mi Chicaleta me echa mucho de menos.

Vaya, tranquila, alcaldesa,

no hay cúpula imposible para la Patrulla Canina.

¡Patrulla Canina, al centro de mando!

(TODOS) Rayder nos necesita.

¡Cuidado, Marshall!

He explotado todas las burbujitas.

(TODOS RÍEN)

¡Superpatrulla!

(Música)

(LADRAN Y AÚLLAN)

Superpatrulla lista para entrar en acción, señor.

Gracias por venir chicos, tenemos un gran problema.

Una cúpula gigante ha cubierto Bahía Aventura.

(SORPRENDIDOS) ¿Quién ha sido?

Algunas mascotas se han quedado fuera.

Así que debemos actuar deprisa.

Para esta misión necesito a...

Super Rocky, usarás tu martillo de energía para romper la cúpula.

¡Luz verde y adelante!

Y a super Rubble, para asegurarnos usarás el ariete de tu camión

para echarla abajo del todo.

¡Super Rubble a toda máquina!

¡Muy bien! ¡Superpatrulla, todos a una!

¡Superpatrulla! ¡Guau, guau, guau, guau!

¡Guau, guau, guau, guau! ¡Guau, guau, guau, guau!

¡Guau, guau, guau, guau!

¡Rocky! ¡Guau, guau, guau, guau!

¡Rubble! ¡Guau, guau, guau, guau!

¡Guau, guau, guau, guau!

(Música)

Todos tranquilos, la Patrulla Canina nos sacará.

-¿La Patrulla Canina? Eso es lo que tú te crees...

Ellos están fuera y la ciudad es mía. ¡Voy a por la tarta!

(Rugido de tripas)

Oh, qué empacho.

¿Qué es esto?

¿Y cómo ha llegado hasta aquí?

Luego lo averiguaremos, antes hay que librarse de ella.

¿Listo, Rocky? ¡Listo, Ryder!

¡Martillo de energía!

¡Hala, mis herramientas no sirven para romper la cúpula!

¡Rubble, prueba con tu ariete!

Una actuación verdaderamente decepcionante de la Patrulla Canina.

No podemos romper la cúpula,

es tan resistente como nuestras herramientas.

Tiene que haber una forma.

Super Skype, vuela hacia la cúpula y busca una entrada o una salida.

Me encanta volar en mi superremolino.

A los ayudantes siempre nos toca las misiones más peligrosas.

¡Oh, no, no, no!

¡Mirad, es super Skype!

Ella nos salvará.

-Es increíble, no hay nada que la Superpatrulla no pueda conseguir.

-Sí, no puede entrar aquí.

¿Skype, ves alguna entrada?

Aún no, voy a acercarme un poco más.

¿De dónde ha salido ese remolino?

(RÍE)

Imitagato, debí imaginarlo.

-Recuerda, todo lo que hagas tú, yo también lo hago.

Y además... mejor.

-Uf, menos mal. Gracias, Ryder.

¿Qué es lo que ha pasado, Skype?

Es Imitagato, él lo está haciendo.

Oh, por eso mis herramientas no sirven de nada.

No, mirad, se va a escapar.

¡Lo impediremos!

Chase, Zuma, Marshall, entre todos lo lograremos.

¡Vamos, vamos, vamos!

Chicos el Imitagato estará en la cúpula.

Activad los aerodeslizadores.

No lo veo por ninguna parte, Ryder, ¿a dónde ha ido?

Puede que esté dentro.

Buscad una entrada secreta.

Ya sé cómo entrar, Ryder, por debajo del agua.

Zuma, Marshall, activad los poderes al máximo.

Seguimos en directo desde el interior de la cúpula.

(RÍE Y TOSE) Bola de pelo...

Escuchad, ciudadanos de Bahía Aventura.

Dentro de esta cúpula energética de energía

puedo hacer lo que me venga en gana.

Y nadie puede salir o entrar,

ni siquiera vuestra admirada Patrulla Canina.

-Ya estoy dentro de la cúpula, Ryder, y estoy viendo al Imitagato.

-Por ahora...

¡Síguele, Zuma!

Chase, Rubble, abrid bien los ojos,

haremos que él mismo nos lleve hasta la salida.

Le estoy pisando los talones.

-Pues a ver si me atrapas ahora.

Ahí está, esa es la entrada.

Ha llegado el momento. ¡Poderes al máximo!

¡Es la hora de rodar!

(TODOS FESTEJAN)

No sé cómo agradeceros a todos

que nos hayáis librado de ese horrible Imitagato.

No hay problema, cuando vuelvan a estar dentro de una cúpula,

solo tiene que avisarnos.

Y gracias por la tarta, señor Porter.

¿Alguien ha dicho tarta?

-Lo siento, le acabo de dar la ultima a Hailey y a su gato.

-Eh, Mordisquitos, ¿no te acabas la tarta?

Es toda suya, alcalde.

¡Pa-Pa-Pa-Patrulla Canina!