# Ya está aquí, ya llegó Patrulla Canina #

# Si hay algún problema en Bahía Aventura #

# La Patrulla Canina lo va a solucionar #

# Marshall, Robert, Chase, Rocky, Dumas, Ryder, Skey, acudirán #

# Ya está aquí ya llegó la Patrulla Canina #

# Ya está aquí ya llegó vamos todos a una #

# No hay nada que no pueda hacer # # Juntos los conseguirán #

# Todo bajo control # ohohohoho

# Ya está aquí

ohohohoho ya llegó... #

la Patrulla Canina

La patrulla salva una comida cañera

¡Allá voy!

¡Perfecto!

¡Tachán! ¡La mesa está lista!

¡Hola, chicos! Hola, señor.

Llega justo a tiempo para la reserva

que tiene a su nombre en el Café Cachorro.

Flores recién cogidas para su mesa, señor.

Por favor, siéntese, señor.

Vaya, es el almuerzo más elegante que he comido nunca.

(Todos)¡Bieeen! ¡Yujuuu!

Y eso que todavía no he visto la comida.

¿Agua, señor? ¡Cañones de agua!

Gracias.

El plato de hoy es excelente, señor.

¡Oh! ¡Buen provecho!

¿No le gusta?

Tiene muy buena pinta pero es comida para perros...

¿La queréis vosotros?

¡Creí que no lo dirías nunca!

Vaya unos perretes...

# Al campo con mi nieto #

# Al campo con mi abuelo #

(Los dos) # Al campo vamos hoy de excursión #

(Los dos) # Al campo vamos hoy de excursión #

¿Sabes qué pájaro es ese, Alex?

¡Es un azulejo!

¡Y mira ese!

¡Es un jilguero!

Y ese de allí creo que es un...

¿Danny?

-¡Querrás decir un Danny equis, el cañero!

-¡Danny! ¡Digo, Danny equis, el cañero!

¡Aléjate del precipicio, es peligroso!

-Pero si no me subo en la cuerda que atraviesa el acantilado,

¡no podré llevar a cabo mi nueva y genial pirueta!

-¿Cuerda?

-¿Acantilado?

(Los dos) ¿Pirueta?

-¡Danny, espera! ¡Eso es muy peligroso!

-Querrá decir que es supercañero.

¡Allá voy!

¡Retransmitiendo para mis queridos fans!

A esto lo llamo... ¡Ah!

¡El almuerzo más cañero del mundo!

Es un taco dentro de una hamburguesa, dentro de un bocadillo

y encima de una pizza en una bicicleta en mitad de un acantilado.

-¿Qué? ¿Una pizza de tacos en bicicleta?

-¡Ah!

La mesa de picnic se mueve mucho con el viento..

¡Ah!

¡Flipante!

¡Un almuerzo cañero y boca abajo!

-¡Eso no pinta bien, Danny!

-¡Querrá decir Danny equis, el cañero!

-Danny equis, necesita ayuda, necesita a la Patrulla Canina.

Me encanta este restaurante... ¡La comida esta chupi!

-Pero nuestro invitado de honor todavía no ha comido.

¿Qué te parece esto, Ryder?

¡Una manzana! Es perfecto...

(Teléfono)

Hola, señor Porter, ¿ocurre algo?

Ryder, ven rápido, Danny... -¡Danny equis, el cañero!

-Está colgado boca abajo en mitad del precipicio.

-No son efectos especiales, chicos, estoy colgado del revés.

Muy bien, señor Porter, llegaremos enseguida.

No hay Danny imposible para la Patrulla Canina.

Patrulla Canina ¡al patrullavión!

(Todos) ¡Ryder nos necesita!

¡Y a su manzana!

¡Caray, Marshall, todavía no se te ha caído la manzana!

¡Sip sip!

Marchando una manzanita.

¡Ah!

¡Oh, no! ¡Ah!

O debería decir marchando una compota de manzana.

Patrulla lista para entrar en acción, señor.

Hay que se rápido, chicos.

Danny ha elegido el peor de los sitios para su pirueta

justo en mitad del precipicio.

Por culpa del viento, ahora está boca abajo.

Pobre Danny... -Pobre almuerzo...

Menos mal que lleva un arnés de seguridad.

Pero tenemos que ayudarle a bajar.

Para esta misión necesito a Rocky,

usarás la mochila propulsora

y las pinzas para poner a Danny boca arriba.

-¡Luz verde y adelante!

Y Chase tú colocarás tu red debajo de Danny

por si acaso se rompe el arnés. ¡Chase siempre alerta!

¡Muy bien! ¡Patrulla Canina, todos a una!

¡Vamos, dale caña, Perrobot!

¡Danny no muevas ni un pelo! -¡Pero no puedo hacer eso!

¡Soy Danny equis, el cañero!

(Eco) Cañero, cañero, el cañero.

¿Escuchas eso, abuelo? -¡Es el patrullavión! ¡Bien!

¡Ahí está Danny!

¿Eso es un taco dentro de una hamburguesa,

en un bocadillo, sobre una pizza en una bici?

Sea lo que sea, hay que correr.

Chase, Rocky, vamos vamos vamos.

(Ladridos)

Chase.

# Patrulla Canina #

(Ladridos)

Rocky.

¡Marchando una red de seguridad!

¡Hola, Danny!

Soy Danny equis, el cañero... colgante.

¡Ah!

¡Red!

¡Yo te ayudaré a ponerte boca arriba!

¡Con cuidado, no sea que se me caiga mi almuerzo supercañero!

Vale, pero hemos venido a rescatarte a ti el almuerzo que espere.

¡Pinzas!

¿Rescatarme? ¿De qué?

Almorzar boca abajo colgado de una cuerda es una pasada...

¡Yuju! ¡Puaj!

Uy... Lo siento, Rocky.

Y yo que creía que mojarme con agua era malo..

Agárrate a mí para que no vuelvas a caerte.

¡Ah!

¡Esto va a quedar superbién en el vídeo!

¡Uf! ¡Uf!

Venga, lo haremos otra vez. Pero no toques los propulsores.

Perrobot, acerca la cámara al poste de la cuerda.

Ese poste está suelto.

Voy a arreglarlo antes de que se suelte del todo.

Perrobot, vamos.

¡Propulsores!

# Patrulla Canina #

¡Genial! Lo conseguimos.

¿Ese es Ryder? ¡No os preocupéis!

¡Ah!

¡Nooo! -¡Aaah!

¡Gracias por la red, Chase!

¡Gracias!

No sabía que puedo volar con esta bici.

¡Este vídeo va a salir genial!

Eh, fans, mirad cómo pedaleo hacia el suelo...

O no.

¡Oh, oh! ¡Danny sigue en peligro!

Chicos, necesito vuestra ayuda para rescatar a Danny.

¡La Patrulla Canina debe cumplir con su deber! ¡Adelante!

-¿Sabéis dónde está Danny? -¡Está ahí arriba!

-Fijaos bien, mis queridos fans, Danny equis, el cañero,

en una bici voladora. -¡Voy a acercarme a él!

Tranquilo, venimos a ayudarte. -Estoy tranquilo. ¡Ah!

¡Eh, mi almuerzo cañero!

-¿Está lloviendo comida?

¡Vosotros id a por Danny! Yo me ocupo de la comida.

¡Pala!

-¡Oh, no!

¡Una pizza se me viene encima!

-¡De eso nada! ¡Tacos, os toca!

Un taco, dos tacos y un bocadillo... ¡Ñam!

Escuchadme, chicos:

tenéis que sujetar la bici de Danny y llevarlo suelo.

-Entendido, Ryder. -¡No, gracias!

Estoy bien, está controlado.

¡Ah! ¡Demasiada caña, incluso para mí!

-¡Hay que ayudar a Danny equis, el cañero, tíos!

-¡Hamburguesa! Toma ya. -¡Cuidadooo!

-¡Aaah!

¡Tienes que frenar!

Tira fuerte del manillar.

¡Uf! Gracias.

Ahora solo tengo que ir hacia la montaña.

¡Chase, chicos, paradlo con la red!

Muy bien, chicos, formación de red.

¡Red!

¡Ah!

Te llevaremos hasta el suelo.

Pues me parece una idea fantástica.

-¡Bieeen, yujuuu! -¡La Patrulla Canina es lo mejor!

¡Menudo viajecito, chicos!

El aterrizaje de esta pirueta ha sido gracias a la Patrulla Canina...

Gracias, Ryder.

Eh, si nos necesitas para una pirueta,

solo tienes que avisarnos.

O invitarnos a zampar.

El plato de hoy es una pizza bocadillo hamburguesa taco. ¡Ñam!

¿Has salvado mi almuerzo? ¡Increíble!

Ryder, ¿quieres comer un poquito?

Eh... No, gracias. ¿Tienes otra cosa?

Pues, solo me queda una manzana. ¡Perfecto!

La patrulla salva a un gato ladrón

Hola, Alex, ¿has venido a ayudarme con los pasteles de la pastelada?

-¡Sí!

¿Qué es una pastelada?

-Una pastelada es cuando se junta mucha gente

a intercambiar pasteles que han preparado.

-¿Puedo preparar uno yo solo? -¡Claro!

Empieza haciendo la base.

Pero cuidado, no lo remuevas muy...

rápido.

-Recordad, chicos, cuantos más pasteles hagamos,

más pasteles probaremos, y seguro que están todos ricos.

Espero que le gusten a todo el mundo.

¿Pastel de carne para perro con galletitas para perros?

¿A quién no le gusta eso?

¡Ese ya está listo!

¡Genial! Yo seré el portador de pasteles oficial.

¡Es mio! Uf...

Gracias, Rocky... Eh, Marshall,

a lo mejor podrías ser el catador oficial de pasteles.

Mmmm... ¡Vale!

Esta...

Estirada...

es... perfecta

¡No, no, no, no podéis hacer eso! ¡Ah! ¡Aah!

Oh, porras, otra vez no...

Tengo que hacer al menos un pastel para participar en la pastelada

y así podré comer todos los que me apetezca...

Pero ¿de dónde saco yo un pastel?

Ya lo sé.

Buen día, señor Porter...

Vaya, vaya, pero ¿qué es lo que tiene aquí?

-Un pastel de compota de ruibarbo para la pastelada de Bahía Aventura.

¡Justo lo que necesito!

Es decir, necesito ingredientes para un pastel.

Eh, una bolsa de manzanas.

-Una bolsa de manzanas.

-Ay, y, eh, cerezas.

-Ahí las tiene.

-Qué rapidez. -Sí...

No puedo perder de vista mi pastel.

Nunca se sabe quién podría querer llevárselo.

-Sí, nunca se sabe.

-Mmm, veo que se me ha acabado la harina.

-¡Permítame que le ayude!

-Es muy amable por ofrecerse a ayudarme.

-Para eso están los amigos.

-¿Qué ha pasado aquí?

¡Fíjese!

Le dije que todos quieren robarme mis pasteles.

Hasta los osos.

-¡Oh, no! ¡Hay que llamar a la Patrulla Canina!

-Que va. -¿Eh?

-Tengo más pasteles dentro.

-¡Devuélveme la cesta cuando termines!

-Pe, pero ese pastel era perfecto era único en su especie.

¡Una obra maestra! -Muy bien...

-Eh...

Y hay que asegurarse

de que esa osa hambrienta no le hace daño a ningún gatito...

Es decir, eh, a ningún ciudadano.

-Es posible que se presente en la pastelada...

Llamaré a Ryder.

¡Buen trabajo, chicos!

(Teléfono)

Hola, señor Porter, ¿ha hecho muchos pasteles?

Pues, de hecho me han robado uno.

Se lo ha llevado una mamá osa hambrienta.

¡Una osa roba-pasteles anda suelta por la ciudad!

Tenéis que salvar el pastel.

Es decir, tenéis que mantener a salvo a los ciudadanos de Bahía Aventura.

¡Vale, lo haremos!

No hay oso imposible para la Patrulla Canina.

Patrulla Canina, ¡al centro de mando!

(Todos) ¡Ryder nos necesita!

Veo, veo, una cosita,

que empieza por la P de" pastel".

-Ay, Marshall...

Patrulla lista para entrar en acción, señor.

Gracias por venir tan rápido,

el señor Porter ha tenido una visita inesperada esta mañana.

-Veo que se trata de una osa un poco tramposa.

Tenemos que llevar a la mamá osa de vuelta al bosque.

Para esta misión necesito a Chase,

usarás el megáfono para decirle a todos que no se acerquen.

¡Chase siempre alerta!

Y Rocky,

lanzarás pasteles a la osa con tu catapulta

para alejarla de la ciudad.

¡Luz verde y adelante!

Y Rubble con tú camión remolcarás la catapulta de Rocky.

¡Rubble a toda máquina!

¡Muy bien! ¡Patrulla Canina, todos a una!

(Ladran)

# Patrulla Canina #

(Ladra)

Patrulla Canina.

(Ladra)

¡Vamos ya!

¡Chase!

¡Rubble!

# Patrulla Canina # # Patrulla Canina #

¿Veis algo, chicos?

-No pero por allí huele mucho a pastel.

Y también huele a oso. Chase, hora de avisar a la gente.

(Ladra) ¡Megáfono!

¡Atención todos,

una osa un poco golosa anda cerca!

¡Por favor, no la molesten!

-Oh.

-¡Que alguien detenga a esa osa! ¡Espere!

(Maullido)

-¡Oh, no! ¡Los pasteles!

-¡Ah! ¡Me he manchado un montón con ese pastel de melocotón!

¡Oh! Pero qué pasa aquí, están lloviendo pasteles.

(Todos) ¡Cuidado!

Tenemos que alejar a la osa de aquí.

¡Hora de usar la catapulta!

¡Pinzas!

Menos mal que tenemos muchos pasteles.

Buen trabajo, chicos. ¡Pero la osa se ha escapado!

Así es, alcalde Humdinger.

Vuelve al bosque, que es donde debe estar.

¡Pero es que dentro de la cesta hay un pequeño e inocente!

Es decir, hay un pequeño pastel delicioso.

-Es usted muy amable, alcalde, pero tengo más pasteles en el horno.

Chicos, vamos a limpiar todo esto.

Hola, osita bonita.

Deja que coja yo esa cesta de picnic y me iré para no molestarte más.

¡Esto no es un juguete! ¡Aaah!

¡Gatito!

Ah, vaya, tú también quieres jugar.

¡Ah, ya sé! ¡Cógelo!

Ah, muy divertido, pero tengo que irme.

Ah, Vaya.

¿Ahora me abandonas?

Bah, no se puede esperar lealtad de un gatito.

¡Eh ese es un gatito de los del alcalde Humdinger!

Y eso parece compota de ruibarbo de mi pastel de ruibarbo.

¡Creo que quiere que lo sigamos!

Pero ¿dónde está el alcalde Humdinger?

A lo mejor está en peligro, Rocky, acompáñame.

Pero aún no habéis probado los pasteles.

¿Podemos llevarnos un pastel? No veo por qué no.

¡Adiós!

¡Oh, no! Muy bien. ¡Ah! ¡Despacito, amigo!

¡Alcalde Humdinger!

Tranquilícese y no intente huir o la osa le...

¿Perseguirá? Eso ya lo he comprobado.

Pero, Ryder, si no puede salir corriendo.

Solamente puede salir: ¡por arriba!

Skye, te necesitamos. ¡A volar se ha dicho!

¡Aguante, alcalde Humdinger!

No tengo alternativa si me resisto,

me lanzarán hasta las copas de los árboles...

¡Aaah!

¡Ryder casi he llegado! ¡Bien!

Ahora baja el arnés.

Tiene que aguantar un poquito más...

¡Ahora!

¡Le tengo!

Muy bien, Rocky a por el pastel.

¿Tienes algo para que vuele muy alto?

Sabía que este globo me serviría.

¡Mirad, chicos es un pastel en el cielo!

Un postre volador, os ayudará a volver a casa.

Gracias por haberme rescatado.

De nada, alcalde Humdinger.

Si tiene algún problema solo tiene que avisarnos.

Y todavía no he comido ni un pastel.

-Entonces ha llegado justo a tiempo.

(Ladran)

-¡Es un pastel digno de un alcalde!